Куба поблагодарила Россию за солидарность в ситуации с блокадой

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Куба благодарна руководству России за солидарность в ситуации с ужесточением блокады и энергетической осадой острова, заявил глава МИД республики Бруно Родригес.

Отношения развиваются хорошо, у стран есть общие проекты, направленные на взаимную выгоду наших народов, сказал Родригес. Он также отметил погоду в Москве с низкими холодными температурами и обильными снегопадами.