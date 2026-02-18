Рейтинг@Mail.ru
Куба поблагодарила Россию за солидарность в ситуации с блокадой - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 18.02.2026 (обновлено: 22:40 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/kuba-2075319821.html
Куба поблагодарила Россию за солидарность в ситуации с блокадой
Куба поблагодарила Россию за солидарность в ситуации с блокадой - РИА Новости, 18.02.2026
Куба поблагодарила Россию за солидарность в ситуации с блокадой
Куба благодарна руководству России за солидарность в ситуации с ужесточением блокады и энергетической осадой острова, заявил глава МИД республики Бруно... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T21:20:00+03:00
2026-02-18T22:40:00+03:00
в мире
россия
куба
бруно родригес
владимир путин
сергей лавров
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075314990_0:408:2914:2047_1920x0_80_0_0_16517cafa2e524189bc311ea5f5cb002.jpg
https://ria.ru/20260202/kuba-2071803859.html
россия
куба
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075314990_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_2ba1f78bf83e8f3ad80aef2e5c04e2e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, куба, бруно родригес, владимир путин, сергей лавров, москва
В мире, Россия, Куба, Бруно Родригес, Владимир Путин, Сергей Лавров, Москва
Куба поблагодарила Россию за солидарность в ситуации с блокадой

Глава МИД Кубы поблагодарил Россию за солидарность на фоне ужесточения блокады

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Куба благодарна руководству России за солидарность в ситуации с ужесточением блокады и энергетической осадой острова, заявил глава МИД республики Бруно Родригес.
«
"Хотел бы особенно поблагодарить за российскую солидарность, которая была выражена вами (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) и правительством России, министром иностранных дел (Сергеем Лавровы - ред.) перед лицом ужесточения блокады против Кубы и энергетической осады, которая причиняет страдания нашему народу и создает очень трудные условия для нашей экономики", - сказал Родригес в ходе встречи с Путиным.
Министр иностранных дел Кубы отметил. что ему очень приятно находиться в Москве, учитывая необыкновенную и неизменную солидарность России в отношении Кубы. Он добавил, что отношения между Россией и Кубой были закалены временем и взаимной поддержкой в трудные моменты, кубинцы ценят и любят россиян.
"Все эти годы мы рука об руку работаем над различными вопросами", - сказал Родригес, подчеркнув, что развитие двусторонних отношений с Россией является приоритетным.
Отношения развиваются хорошо, у стран есть общие проекты, направленные на взаимную выгоду наших народов, сказал Родригес. Он также отметил погоду в Москве с низкими холодными температурами и обильными снегопадами.
"Но я ощутил очень теплую дружбу", - сказал Родригес. Он также передал президенту РФ дружеский привет от генерала армии Рауля Кастро и от президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
МИД России выразил обеспокоенность агрессивной риторикой в отношении Кубы
2 февраля, 20:46
 
В миреРоссияКубаБруно РодригесВладимир ПутинСергей ЛавровМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала