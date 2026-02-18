Куба поблагодарила Россию за солидарность в ситуации с блокадой

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Куба благодарна руководству России за солидарность в ситуации с ужесточением блокады и энергетической осадой острова, заявил глава МИД республики Бруно Родригес.
«
"Хотел бы особенно поблагодарить за российскую солидарность, которая была выражена вами (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) и правительством России, министром иностранных дел (Сергеем Лавровы - ред.) перед лицом ужесточения блокады против Кубы и энергетической осады, которая причиняет страдания нашему народу и создает очень трудные условия для нашей экономики", - сказал Родригес в ходе встречи с Путиным.
"Все эти годы мы рука об руку работаем над различными вопросами", - сказал Родригес, подчеркнув, что развитие двусторонних отношений с Россией является приоритетным.
Отношения развиваются хорошо, у стран есть общие проекты, направленные на взаимную выгоду наших народов, сказал Родригес. Он также отметил погоду в Москве с низкими холодными температурами и обильными снегопадами.
"Но я ощутил очень теплую дружбу", - сказал Родригес. Он также передал президенту РФ дружеский привет от генерала армии Рауля Кастро и от президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.