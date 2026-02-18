Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Кубы поблагодарил Россию за поддержку в условиях блокады - РИА Новости, 18.02.2026
17:54 18.02.2026 (обновлено: 18:04 18.02.2026)
Глава МИД Кубы поблагодарил Россию за поддержку в условиях блокады
Глава МИД Кубы Бруно Родригес сообщил, что на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым выразил благодарность России за поддержку страны в РИА Новости, 18.02.2026
© AP Photo / Ramon EspinosaМинистр иностранных дел Кубы Бруно Родригес
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Кубы Бруно Родригес сообщил, что на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым выразил благодарность России за поддержку страны в условиях блокады и энергетического эмбарго.
"Я выразил благодарность России за традиционную и историческую солидарность и поддержку Кубы, особенно в условиях блокады и энергетического эмбарго", - написал Родригес в соцсети X.
Министр добавил, что Россия и Куба будут вместе работать для защиты международного права, многосторонности, международного мира и безопасности.
"Мы отметили, какое большое значение кубинская партия и правительство придают всестороннему, устойчивому и стратегическому развитию наших отношений (с Россией - ред)", - подчеркнул Родригес.
