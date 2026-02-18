Глава МИД Кубы поблагодарил Россию за поддержку в условиях блокады

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Кубы Бруно Родригес сообщил, что на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым выразил благодарность России за поддержку страны в условиях блокады и энергетического эмбарго.

соцсети X. "Я выразил благодарность России за традиционную и историческую солидарность и поддержку Кубы , особенно в условиях блокады и энергетического эмбарго", - написал Родригес

Министр добавил, что Россия и Куба будут вместе работать для защиты международного права, многосторонности, международного мира и безопасности.