https://ria.ru/20260218/kuba-2075276297.html
Глава МИД Кубы поблагодарил Россию за поддержку в условиях блокады
Глава МИД Кубы поблагодарил Россию за поддержку в условиях блокады - РИА Новости, 18.02.2026
Глава МИД Кубы поблагодарил Россию за поддержку в условиях блокады
Глава МИД Кубы Бруно Родригес сообщил, что на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым выразил благодарность России за поддержку страны в РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:54:00+03:00
2026-02-18T17:54:00+03:00
2026-02-18T18:04:00+03:00
в мире
куба
россия
бруно родригес
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930401772_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_33f228e21e7c9c914ddf6fe460bde340.jpg
https://ria.ru/20260218/mid-2075192286.html
куба
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930401772_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_962f534ffa1ef869b22b7a9257c43842.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, россия, бруно родригес, сергей лавров
В мире, Куба, Россия, Бруно Родригес, Сергей Лавров
Глава МИД Кубы поблагодарил Россию за поддержку в условиях блокады
Глава МИД Кубы выразил России благодарность за поддержку в условиях блокады
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Кубы Бруно Родригес сообщил, что на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым выразил благодарность России за поддержку страны в условиях блокады и энергетического эмбарго.
"Я выразил благодарность России
за традиционную и историческую солидарность и поддержку Кубы
, особенно в условиях блокады и энергетического эмбарго", - написал Родригес
в соцсети X
.
Министр добавил, что Россия и Куба будут вместе работать для защиты международного права, многосторонности, международного мира и безопасности.
"Мы отметили, какое большое значение кубинская партия и правительство придают всестороннему, устойчивому и стратегическому развитию наших отношений (с Россией - ред)", - подчеркнул Родригес.