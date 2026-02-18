Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает против топливной блокады Кубы, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 18.02.2026 (обновлено: 12:23 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/kuba-2075164392.html
Россия выступает против топливной блокады Кубы, заявили в Кремле
Россия выступает против топливной блокады Кубы, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.02.2026
Россия выступает против топливной блокады Кубы, заявили в Кремле
Россия последовательно выступает против топливной блокады Кубы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:22:00+03:00
2026-02-18T12:23:00+03:00
россия
куба
сша
дмитрий песков
виктор коронелли
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074388551_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b899eaf6a101d155df11f17475871ff.jpg
https://ria.ru/20260217/kuba-2074975711.html
россия
куба
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074388551_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a96302623feb69b5ff3bc912b721c0df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, куба, сша, дмитрий песков, виктор коронелли, в мире
Россия, Куба, США, Дмитрий Песков, Виктор Коронелли, В мире
Россия выступает против топливной блокады Кубы, заявили в Кремле

Песков: Россия последовательно выступает против топливной блокады Кубы

© AP Photo / Ramon EspinosaОчередь на заправке в Гаване, Куба
Очередь на заправке в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Очередь на заправке в Гаване, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия последовательно выступает против топливной блокады Кубы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия последовательно выступает против блокады острова, как и многие страны в мире", - сказал Песков журналистам.
Дефицит топлива на Кубе вызван энергетической блокадой острова со стороны США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что РФ продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове критическая, Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Эксперт рассказала о росте детской смертности на Кубе из-за энергокризиса
17 февраля, 15:27
 
РоссияКубаСШАДмитрий ПесковВиктор КоронеллиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала