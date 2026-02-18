https://ria.ru/20260218/kuba-2075164392.html
Россия выступает против топливной блокады Кубы, заявили в Кремле
Россия выступает против топливной блокады Кубы, заявили в Кремле
Россия выступает против топливной блокады Кубы, заявили в Кремле
Россия последовательно выступает против топливной блокады Кубы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2026
Россия выступает против топливной блокады Кубы, заявили в Кремле
Песков: Россия последовательно выступает против топливной блокады Кубы