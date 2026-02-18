Рейтинг@Mail.ru
Путин в среду примет в Кремле министра иностранных дел Кубы
12:21 18.02.2026 (обновлено: 12:29 18.02.2026)
Путин в среду примет в Кремле министра иностранных дел Кубы
Президент России Владимир Путин в среду примет в Кремле министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса Паррилью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.02.2026
Путин в среду примет в Кремле министра иностранных дел Кубы

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет в Кремле министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса Паррилью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Также Путин примет в Кремле министра иностранных дел клубы Бруно Родригеса, который находится в Москве с визитом. У него уже были встречи с членами российского руководства, и вот сегодня он будет у президента. Понятно, что встречи имеют особое значение с учетом того сложного периода, который сейчас переживает дружественная и братская нам Куба", - сказал Песков журналистам.
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Эксперт рассказала о росте детской смертности на Кубе из-за энергокризиса
17 февраля, 15:27
 
В миреРоссияКубаМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковБруно Родригес Паррилья
 
 
