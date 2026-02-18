https://ria.ru/20260218/kuba-2075164261.html
Путин в среду примет в Кремле министра иностранных дел Кубы
Путин в среду примет в Кремле министра иностранных дел Кубы - РИА Новости, 18.02.2026
Путин в среду примет в Кремле министра иностранных дел Кубы
Президент России Владимир Путин в среду примет в Кремле министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса Паррилью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.02.2026
