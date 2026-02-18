https://ria.ru/20260218/kuba-2075150717.html
Глава МИД Кубы прибыл в Москву для встречи с Лавровым
Делегация Кубы во главе с министром иностранных дел республики Бруно Родригесом находится в Москве, через несколько часов с ним встретится глава МИД России... РИА Новости, 18.02.2026
Глава МИД Кубы прибыл в Москву для встречи с Лавровым
