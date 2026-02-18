Рейтинг@Mail.ru
11:41 18.02.2026 (обновлено: 11:51 18.02.2026)
Глава МИД Кубы прибыл в Москву для встречи с Лавровым
Глава МИД Кубы прибыл в Москву для встречи с Лавровым
в мире
россия
куба
москва
бруно родригес
сергей лавров
мария захарова
в мире, россия, куба, москва, бруно родригес, сергей лавров, мария захарова
В мире, Россия, Куба, Москва, Бруно Родригес, Сергей Лавров, Мария Захарова
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Делегация Кубы во главе с министром иностранных дел республики Бруно Родригесом находится в Москве, через несколько часов с ним встретится глава МИД России Сергей Лавров, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Сейчас в Москве находится кубинская делегация во главе со специальным представителем руководства республики министром иностранных дел Бруно Родригесом. Через пару часов состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его кубинскими коллегой", - заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Посол России оценил вероятность вторжения США на Кубу
16 февраля, 11:11
 
