23:26 18.02.2026 (обновлено: 23:34 18.02.2026)
В Крыму прокомментировали заявления Польши о "репарациях" с России
В Крыму прокомментировали заявления Польши о "репарациях" с России

Акт Польши о «репарациях» с РФ назвали сочинением русофобов

© Фото : страница Александра Форманчука в FacebookКрымский политолог Александр Форманчук
Крымский политолог Александр Форманчук - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : страница Александра Форманчука в Facebook
Крымский политолог Александр Форманчук. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Председатель Общественной палаты Республики Крым, историк Александр Форманчук назвал "сочинением русофобов" заявления в Польше об истребовании с России "репараций".
Газета Financial Times утверждает, что Польша готовит иск против России о так называемых "репарациях" якобы за последствия "советского господства" в стране, при этом Москва не раз называла такие претензии оголтелой русофобией и политическим экстремизмом.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Госдуме призвали Польшу не рассчитывать на репарации от России
Вчера, 09:30
"Это все из ряда сочинений русофобов на вольную тему. Факт остается фактом: Советский Союз оказал громадную помощь Польской Народной Республике в восстановлении хозяйства, строительстве промышленности. Но после развала СССР польские власти все безвозвратно растранжирили", - сказал Форманчук РИА Новости.
По его словам, заявления Польши по репарациям не имеют под собой ни исторического, ни юридического обоснования.
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Польша готовит иск о "репарациях" против России, пишет FT
17 февраля, 09:27
 
