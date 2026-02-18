https://ria.ru/20260218/krym-2075339726.html
В Крыму прокомментировали заявления Польши о "репарациях" с России
В Крыму прокомментировали заявления Польши о "репарациях" с России - РИА Новости, 18.02.2026
В Крыму прокомментировали заявления Польши о "репарациях" с России
Председатель Общественной палаты Республики Крым, историк Александр Форманчук назвал "сочинением русофобов" заявления в Польше об истребовании с России...
2026-02-18T23:26:00+03:00
2026-02-18T23:26:00+03:00
2026-02-18T23:34:00+03:00
польша
республика крым
россия
польша
республика крым
россия
В Крыму прокомментировали заявления Польши о "репарациях" с России
Акт Польши о «репарациях» с РФ назвали сочинением русофобов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Председатель Общественной палаты Республики Крым, историк Александр Форманчук назвал "сочинением русофобов" заявления в Польше об истребовании с России "репараций".
Газета Financial Times утверждает, что Польша готовит иск против России о так называемых "репарациях" якобы за последствия "советского господства" в стране, при этом Москва не раз называла такие претензии оголтелой русофобией и политическим экстремизмом.
"Это все из ряда сочинений русофобов на вольную тему. Факт остается фактом: Советский Союз оказал громадную помощь Польской Народной Республике в восстановлении хозяйства, строительстве промышленности. Но после развала СССР польские власти все безвозвратно растранжирили", - сказал Форманчук РИА Новости.
По его словам, заявления Польши
по репарациям не имеют под собой ни исторического, ни юридического обоснования.