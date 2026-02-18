Рейтинг@Mail.ru
Историк назвал слова правнучки Хрущева о Крыме инсинуацией - РИА Новости, 18.02.2026
15:54 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/krym-2075238460.html
Историк назвал слова правнучки Хрущева о Крыме инсинуацией
Историк назвал слова правнучки Хрущева о Крыме инсинуацией - РИА Новости, 18.02.2026
Историк назвал слова правнучки Хрущева о Крыме инсинуацией
Председатель Общественной палаты республики Крым, крымский историк Александр Форманчук в беседе с РИА Новости назвал инсинуацией слова Нины Хрущевой, правнучки... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:54:00+03:00
2026-02-18T15:54:00+03:00
республика крым
украина
россия
никита хрущев
александр форманчук
катерина гордеева
оон
https://ria.ru/20250516/medinskij-2017508434.html
https://ria.ru/20250823/krym-2036749970.html
республика крым
украина
россия
республика крым, украина, россия, никита хрущев, александр форманчук, катерина гордеева, оон
Республика Крым, Украина, Россия, Никита Хрущев, Александр Форманчук, Катерина Гордеева, ООН
Историк назвал слова правнучки Хрущева о Крыме инсинуацией

РИА Новости: Форманчук назвал слова правнучки Хрущева о Крыме инсинуацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Председатель Общественной палаты республики Крым, крымский историк Александр Форманчук в беседе с РИА Новости назвал инсинуацией слова Нины Хрущевой, правнучки советского лидера Никиты Хрущева, о передаче и принадлежности Крыма Украине.
Хрущева в интервью Катерине Гордеевой* заявила, что Крым сейчас принадлежит Украине, а передача полуострова в состав УССР в 1954 году была "менеджерским решением" руководства СССР, чтобы привязать Украину к России. Хрущева живет в США и позиционирует себя как политолог.
16 мая 2025, 22:39
Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине в 1954 году
16 мая 2025, 22:39
"Крым передали в состав УССР по политической воле самого Хрущева. Решение принималось спешно, с грубыми нарушениями, в том числе конституций УССР и РСФСР. Так что попытка правнучки обелить и оправдать Хрущева является инсинуацией и пусть останется на ее совести", - сказал Форманчук агентству.
При этом, по его словам, оценки правнучки Хрущева нынешнего статуса полуострова выглядят крайне невежественно и непрофессионально.
Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца, 26 апреля указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
* Признан иностранным агентом в России
23 августа 2025, 09:00
Как Хрущев расправился с противником передачи Крыма Украине
23 августа 2025, 09:00
 
Республика КрымУкраинаРоссияНикита ХрущевАлександр ФорманчукКатерина ГордееваООН
 
 
