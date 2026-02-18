https://ria.ru/20260218/krym-2075238460.html
Историк назвал слова правнучки Хрущева о Крыме инсинуацией
Историк назвал слова правнучки Хрущева о Крыме инсинуацией
Председатель Общественной палаты республики Крым, крымский историк Александр Форманчук в беседе с РИА Новости назвал инсинуацией слова Нины Хрущевой, правнучки... РИА Новости, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Председатель Общественной палаты республики Крым, крымский историк Александр Форманчук в беседе с РИА Новости назвал инсинуацией слова Нины Хрущевой, правнучки советского лидера Никиты Хрущева, о передаче и принадлежности Крыма Украине.
Хрущева
в интервью Катерине Гордеевой
* заявила, что Крым
сейчас принадлежит Украине
, а передача полуострова в состав УССР в 1954 году была "менеджерским решением" руководства СССР
, чтобы привязать Украину к России
. Хрущева живет в США
и позиционирует себя как политолог.
"Крым передали в состав УССР по политической воле самого Хрущева. Решение принималось спешно, с грубыми нарушениями, в том числе конституций УССР и РСФСР
. Так что попытка правнучки обелить и оправдать Хрущева является инсинуацией и пусть останется на ее совести", - сказал Форманчук
агентству.
При этом, по его словам, оценки правнучки Хрущева нынешнего статуса полуострова выглядят крайне невежественно и непрофессионально.
Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца, 26 апреля указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
* Признан иностранным агентом в России