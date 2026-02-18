Историк назвал слова правнучки Хрущева о Крыме инсинуацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Председатель Общественной палаты республики Крым, крымский историк Александр Форманчук в беседе с РИА Новости назвал инсинуацией слова Нины Хрущевой, правнучки советского лидера Никиты Хрущева, о передаче и принадлежности Крыма Украине.

"Крым передали в состав УССР по политической воле самого Хрущева. Решение принималось спешно, с грубыми нарушениями, в том числе конституций УССР и РСФСР . Так что попытка правнучки обелить и оправдать Хрущева является инсинуацией и пусть останется на ее совести", - сказал Форманчук агентству.

При этом, по его словам, оценки правнучки Хрущева нынешнего статуса полуострова выглядят крайне невежественно и непрофессионально.

Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца, 26 апреля указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН . По словам президента РФ Владимира Путина , вопрос Крыма "закрыт окончательно".