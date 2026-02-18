Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" . Архивное фото

Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"

Тринадцать обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" обратились к суду

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тринадцать из девятнадцати обвиняемых по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" обратились к суду в ходе прений сторон в среду, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Сегодня к суду обратились тринадцать фигурантов, остальные - на следующем заседании", - сказал собеседник агентства.

Гособвинение потребовало приговорить 15 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам, еще четырех обвиняемых - к лишению свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев. Слушания проходят во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме.

Террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл " в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК , погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.