Тринадцать обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" обратились к суду
2026-02-18T18:21:00+03:00
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тринадцать из девятнадцати обвиняемых по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" обратились к суду в ходе прений сторон в среду, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Сегодня к суду обратились тринадцать фигурантов, остальные - на следующем заседании", - сказал собеседник агентства.
Гособвинение потребовало приговорить 15 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам, еще четырех обвиняемых - к лишению свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев. Слушания проходят во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК
, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.