Исполнители теракта в "Крокусе" попросили прощения у потерпевших

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" в прениях сторон попросили прощения у потерпевших, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Предполагаемые исполнители теракта в прениях обратились к суду - кто-то сам, кто-то через адвоката. Фаридуни подтвердил, что признаёт вину, попросил прощения у людей, у потерпевших. Другие фигуранты также попросили прощения, попросили суд проявить к ним снисхождение", - рассказал собеседник агентства.

Ранее на этой стадии обвинение попросило суд приговорить 15 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам, еще четырех обвиняемых - к лишению свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев. Слушания проходят во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме.

Террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл " в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК , погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.