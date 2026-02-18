https://ria.ru/20260218/krokus-2075198017.html
Исполнители теракта в "Крокусе" попросили прощения у потерпевших
Исполнители теракта в "Крокусе" попросили прощения у потерпевших - РИА Новости, 18.02.2026
Исполнители теракта в "Крокусе" попросили прощения у потерпевших
Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" в прениях сторон попросили прощения у потерпевших, сообщил РИА Новости один из участников процесса. РИА Новости, 18.02.2026
красногорск
происшествия, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), красногорск, крокус
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" в прениях сторон попросили прощения у потерпевших, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Предполагаемые исполнители теракта в прениях обратились к суду - кто-то сам, кто-то через адвоката. Фаридуни подтвердил, что признаёт вину, попросил прощения у людей, у потерпевших. Другие фигуранты также попросили прощения, попросили суд проявить к ним снисхождение", - рассказал собеседник агентства.
Ранее на этой стадии обвинение попросило суд приговорить 15 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам, еще четырех обвиняемых - к лишению свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев. Слушания проходят во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК
, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.