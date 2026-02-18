"Умер на руках". Что не так в деле о зверском убийстве ребенка на Урале

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. В Екатеринбурге присяжные оправдали 42-летнюю Наталью Гусеву — ее обвиняли в убийстве трехлетнего сына с особой жестокостью. Вердикт могут обжаловать, однако женщина продолжает настаивать на непричастности и уверяет, что в гибели мальчика замешан ее знакомый. О том, почему в этой истории еще рано ставить точку, — в материале РИА Новости.

Травма головы

Вечером 29 апреля прошлого года сотрудники скорой получили вызов из квартиры в доме на Сиреневом бульваре. Звонившая сообщила, что сын ударился головой и ему срочно нужна помощь. Спустя несколько минут медики были на месте, однако спасти ребенка не смогли и констатировали смерть.

В момент трагедии в квартире находились мать мальчика Наталья Гусева и ее 35-летний приятель Шамсулло Янгиев. Приехавшим на место силовикам врачи рассказали, что на теле и голове мальчика заметили многочисленные гематомы.

Полицейские сразу заподозрили в расправе Наталью и Шамсулло. Их доставили в отдел, развели по разным кабинетам и допросили.

"Я сообщила следователю, что с Янгиевым познакомилась в феврале 2025-го в соцсетях, — рассказывает РИА Новости Наталья. — Он занимался единоборствами и произвел приятное впечатление. При этом виделись мы с ним всего раза четыре. На вопрос, мог ли Шамсулло причинить вред ребенку, ответила отрицательно. Я действительно в это не верила, да и находилась в шоковом состоянии. Тогда мне заявили: "Значит, это ты его убила".

Утром Гусеву отвезли в районный суд, где избрали меру пресечения — заключение под стражу — и этапировали в СИЗО. На похороны к единственному ребенку она так и не попала, а на свободу вышла лишь спустя девять месяцев.

Разные версии

Уголовное дело возбудили по трем статьям: "Убийство малолетнего с особой жестокостью", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ребенку с особой жестокостью" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию". Обвинение предъявили Гусевой, Янгиева привлекли как свидетеля.

По версии СК, еще в начале апреля Наталья жестоко избила сына Александра (имя несовершеннолетнего изменено), но к врачам обратилась лишь после вмешательства знакомого. Мальчика с различными ушибами и переломом бедра положили в больницу. Лечение продолжалось около трех недель. Выписали ребенка 29 апреля, а уже вечером Гусева вновь его жестоко избила. На этот раз до смерти.

У Натальи другая версия событий. "В тот день Шамсулло в третий или четвертый раз пришел ко мне в гости, — продолжает она. — Около шести вечера я попросила его сходить за продуктами, но он заявил, что этим должны заниматься женщины, а не мужчины. Пошла сама. В половину седьмого набрала Янгиева, чтобы узнать, как у них дела. Трубку он не взял, но перезвонил через десять минут и сообщил, что Саша упал с кровати и ударился головой".

Наталья, по ее словам, сразу направилась домой и по пути еще дважды позвонила Шамсуло и своей матери. "Когда пришла, глаза у сына уже закатились, губы посинели, а изо рта пошла кровь, — добавляет Гусева.— Я начала кричать Яндиеву, чтобы вызвал скорую, но он просил этого не делать. Вызвала сама. Медики приехали очень быстро, но Сашу уже было не спасти".

Наталья уверяет: пока ее не было дома, Шамсулло нанес мальчику травмы. Также она указывает на тот факт, что первый раз ребенок попал в больницу, когда мигрант тоже гостил у них. "В тот вечер я была на кухне, а сын в комнате с Янгиевым, — рассказывает Гусева. — В какой-то момент Саша закричал, но Шамсулло сказал, что сын ударился головой об диван. Уже когда стала укладывать его спать, заметила сильно опухшее бедро. Собралась вызвать скорую, но Янгиев отговаривал. Якобы это просто ушиб. И объяснил, что лишний раз лучше никуда не звонить, иначе у него могут быть проблемы с миграционным законодательством".

"Туманный мотив"

Уголовное дело расследовали более полугода, после чего передали в суд. Гусева попросила, чтобы ее судьбу решили присяжные. На днях те вынесли оправдательный приговор по всем трем статьям. Женщину освободили прямо в зале суда. Теперь у прокуратуры есть десять дней на обжалование решения. Если этого не произойдет, материалы вернут в СК для повторного расследования.

"Наталья родила сына — желанного ребенка — в довольно зрелом возрасте, — говорит ее адвокат Александр Козлов. — У мальчика была небольшая задержка в развитии речи, мать возила его в платную больницу и всячески за ним ухаживала. Он всегда был накормлен, одет, в квартире убрано. И вдруг она приходит из магазина и при свидетеле совершает жестокое убийство. Мотив такого поведения лично мне не ясен до сих пор. К тому же, полиграф не показал, что это Гусева нанесла сыну травмы".

Защитник уверяет, что следователи сразу сконцентрировались на личности матери, а не ее знакомого. "Непонятно, почему Янгиева не проверили на причастность к преступлению, а сразу повесили все на Наталью, — добавляет Козлов. — При этом, по нашим данным, в 2023-м он менял фамилию. Неизвестно, был ли судим ранее, но оба раза, когда Саша пострадал, почему-то просил не вызывать скорую — значит, по каким-то причинам не хотел лишний раз светиться перед силовиками".

