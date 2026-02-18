Рейтинг@Mail.ru
18.02.2026

В Кремле не считают, что поддержка Кубы может повлиять на контакты с США
12:49 18.02.2026
В Кремле не считают, что поддержка Кубы может повлиять на контакты с США
В Кремле не считают, что поддержка Кубы может повлиять на контакты с США
В Кремле не считают, что поддержка Кубы может повлиять на контакты с США

В Кремле не считают, что поддержка Кубы и контакты с США взаимосвязаны

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Кремле не считают, что поддержка блокируемой США Кубы может повлиять на контакты Москвы и Вашингтона, в том числе по Украине, поскольку это не связанные друг с другом области, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не думаем, что это какие-то взаимосвязанные области", - ответил Песков на вопрос, собирается ли Россия помогать Кубе с топливом, и если да, то нет ли у Москвы опасений, что это может оказать негативное влияние на отношения с США и переговоры, в том числе по Украине.
Дефицит топлива на Кубе вызван энергетической блокадой острова со стороны США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что РФ продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове критическая, Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.
