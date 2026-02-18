https://ria.ru/20260218/krasnoyarsk-2075196095.html
"Семейные окна" появились в МФЦ Красноярского края
Министерство социальной политики Красноярского края в рамках реализации нацпроекта "Семья" приняло решение выделить в отделениях МФЦ специальные окна для приема
КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Министерство социальной политики Красноярского края в рамках реализации нацпроекта "Семья" приняло решение выделить в отделениях МФЦ специальные окна для приема семей с детьми, сообщает министерство соцполитики региона.
"В 67 отделениях МФЦ Красноярского края теперь действует приоритетное обслуживание заявителей с детьми. Если вы пришли с малышом, администратор выдаст вам специальный талон, который позволит получить услуги в "Семейных окнах"... Мы уверены, что такая мера значительно сократит время ожидания и сделает визит в многофункциональный центр менее утомительным для родителей и их детей", - сказала глава краевого минсоца Ирина Пастухова.
Помимо МФЦ, изменения коснулись территориальных отделений социальной защиты и учреждений социального обслуживания населения. Для них разработан клиентоориентированный график приема граждан. Это означает, что жители края, включая семьи с детьми, теперь могут обратиться за мерами социальной поддержки не только в рабочее время в будни, но и в вечерние часы.
В учреждениях соцобслуживания также организована возможность приема семей с детьми по субботам. Такой подход позволяет учесть занятость работающих родителей и сделать социальную помощь более доступной для всех категорий жителей.