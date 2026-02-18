https://ria.ru/20260218/kostin-2075238814.html
Глава ВТБ призвал дать банкам жесткие полномочия для борьбы с дропперами
Глава ВТБ призвал дать банкам жесткие полномочия для борьбы с дропперами - РИА Новости, 18.02.2026
Глава ВТБ призвал дать банкам жесткие полномочия для борьбы с дропперами
Глава ВТБ Андрей Костин призвал дать банкам "жесткие" полномочия для борьбы с дропперами, позволяющие самостоятельно принимать экстренные меры при возникновении РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:56:00+03:00
2026-02-18T15:56:00+03:00
2026-02-18T15:56:00+03:00
андрей костин (банкир)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040055998_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63cfe41e07a11d2043bf2c8412351890.jpg
https://ria.ru/20260103/droppery-2066147625.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040055998_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bf8b770008ac77735b789f331c3b2379.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей костин (банкир), экономика
Андрей Костин (банкир), Экономика
Глава ВТБ призвал дать банкам жесткие полномочия для борьбы с дропперами
Костин призвал дать банкам жесткие полномочия для борьбы с дропперами
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин призвал дать банкам "жесткие" полномочия для борьбы с дропперами, позволяющие самостоятельно принимать экстренные меры при возникновении подозрений в дропперстве.
"Что касается дропов, я как бы несколько вещей наверно (отметил - ред.). Во-первых, законодательство: надо давать больше полномочий банкам... Я считаю, что здесь нужен комплекс довольно жестких мер, которые направлены именно на противодействие, и дающий банкам полномочия самим принимать экстренные меры в случае, если возникают такие подозрения", - заявил Костин
, выступая в рамках Уральского форума Банка России "Кибербезопасность в финансах".
Он отметил, что банки и так могут арестовывать деньги и не выдавать наличные, если есть подозрение в дропперстве.
Костин также указал, что выступает не только за наказания, но и за разъяснительную работу. По его словам, среди дропперов много молодежи, которая может не осознавать, что дропперство - это такое же преступление.
"Здесь нужно и разъяснение, и наказание, они должны идти вместе", - подчеркнул Костин.