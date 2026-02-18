Рейтинг@Mail.ru
Глава ВТБ призвал дать банкам жесткие полномочия для борьбы с дропперами - РИА Новости, 18.02.2026
15:56 18.02.2026
Глава ВТБ призвал дать банкам жесткие полномочия для борьбы с дропперами
Глава ВТБ призвал дать банкам жесткие полномочия для борьбы с дропперами
Глава ВТБ Андрей Костин призвал дать банкам "жесткие" полномочия для борьбы с дропперами, позволяющие самостоятельно принимать экстренные меры при возникновении РИА Новости, 18.02.2026
2026
Новости
андрей костин (банкир), экономика
Андрей Костин (банкир), Экономика
Глава ВТБ призвал дать банкам жесткие полномочия для борьбы с дропперами

Костин призвал дать банкам жесткие полномочия для борьбы с дропперами

Президент – председатель правления, Банк ВТБ (ПАО) Андрей Костин. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин призвал дать банкам "жесткие" полномочия для борьбы с дропперами, позволяющие самостоятельно принимать экстренные меры при возникновении подозрений в дропперстве.
"Что касается дропов, я как бы несколько вещей наверно (отметил - ред.). Во-первых, законодательство: надо давать больше полномочий банкам... Я считаю, что здесь нужен комплекс довольно жестких мер, которые направлены именно на противодействие, и дающий банкам полномочия самим принимать экстренные меры в случае, если возникают такие подозрения", - заявил Костин, выступая в рамках Уральского форума Банка России "Кибербезопасность в финансах".
Он отметил, что банки и так могут арестовывать деньги и не выдавать наличные, если есть подозрение в дропперстве.
Костин также указал, что выступает не только за наказания, но и за разъяснительную работу. По его словам, среди дропперов много молодежи, которая может не осознавать, что дропперство - это такое же преступление.
"Здесь нужно и разъяснение, и наказание, они должны идти вместе", - подчеркнул Костин.
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Мишустин поручил усилить борьбу с дропперами
3 января, 10:03
 
