Глава ВТБ призвал дать банкам жесткие полномочия для борьбы с дропперами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин призвал дать банкам "жесткие" полномочия для борьбы с дропперами, позволяющие самостоятельно принимать экстренные меры при возникновении подозрений в дропперстве.

"Что касается дропов, я как бы несколько вещей наверно (отметил - ред.). Во-первых, законодательство: надо давать больше полномочий банкам... Я считаю, что здесь нужен комплекс довольно жестких мер, которые направлены именно на противодействие, и дающий банкам полномочия самим принимать экстренные меры в случае, если возникают такие подозрения", - заявил Костин , выступая в рамках Уральского форума Банка России "Кибербезопасность в финансах".

Он отметил, что банки и так могут арестовывать деньги и не выдавать наличные, если есть подозрение в дропперстве.

Костин также указал, что выступает не только за наказания, но и за разъяснительную работу. По его словам, среди дропперов много молодежи, которая может не осознавать, что дропперство - это такое же преступление.