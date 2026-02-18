Космонавт Федор Юрчихин провел лекцию для израильских школьников

НЕТАНИЯ (Израиль), 18 фев - РИА Новости. Герой России и летчик-космонавт Федор Юрчихин провел лекцию о космосе для израильских школьников в Центре космоса, науки и культуры "Планетания" в израильском городе Нетания, передает корреспондент РИА Новости.

В зале собрались десятки слушателей, в том числе жители Нетании и учащиеся школы при посольстве РФ Тель-Авиве , которые с большим интересом выслушали воспоминания российского космонавта о полётах в космос. Юрчихин рассказал о жизни на орбите и подчеркнул важность науки, образования и международного сотрудничества. Присутствующие на лекции получили уникальную возможность лично пообщаться с человеком, посвятившим свою жизнь освоению космоса.

После лекции космонавт раздал автографы присутствующим школьникам и небольшие подарки. гости мероприятия также возложили цветы к бюсту Юрия Гагарина , установленному в парке у входа в "Планетанию" в 2019 году.

Гости мероприятия смогли также ознакомиться с фотовыставкой "Наш дом — Земля", на которой представлены сделанные из космоса российским космонавтом Юрчихиным фотографии.