01:29 18.02.2026 (обновлено: 01:30 18.02.2026)
Космонавт Федор Юрчихин провел лекцию для израильских школьников
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин . Архивное фото
НЕТАНИЯ (Израиль), 18 фев - РИА Новости. Герой России и летчик-космонавт Федор Юрчихин провел лекцию о космосе для израильских школьников в Центре космоса, науки и культуры "Планетания" в израильском городе Нетания, передает корреспондент РИА Новости.
В зале собрались десятки слушателей, в том числе жители Нетании и учащиеся школы при посольстве РФ в Тель-Авиве, которые с большим интересом выслушали воспоминания российского космонавта о полётах в космос. Юрчихин рассказал о жизни на орбите и подчеркнул важность науки, образования и международного сотрудничества. Присутствующие на лекции получили уникальную возможность лично пообщаться с человеком, посвятившим свою жизнь освоению космоса.
После лекции космонавт раздал автографы присутствующим школьникам и небольшие подарки. гости мероприятия также возложили цветы к бюсту Юрия Гагарина, установленному в парке у входа в "Планетанию" в 2019 году.
Гости мероприятия смогли также ознакомиться с фотовыставкой "Наш дом — Земля", на которой представлены сделанные из космоса российским космонавтом Юрчихиным фотографии.
В апреле 2023 года руководству "Планетании" была подарена одна из фотографий Юрчихина, на которой из космоса в высоком разрешении запечатлён город Нетания.
