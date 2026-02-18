Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея увеличила импорт алюминия из России - РИА Новости, 18.02.2026
09:06 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/koreja-2075119393.html
Южная Корея увеличила импорт алюминия из России
Южная Корея увеличила импорт алюминия из России - РИА Новости, 18.02.2026
Южная Корея увеличила импорт алюминия из России
Южная Корея в январе увеличила импорт алюминия из России до исторически максимальной суммы для этого месяца, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T09:06:00+03:00
2026-02-18T09:06:00+03:00
экономика
россия
южная корея
австралия
россия
южная корея
австралия
экономика, россия, южная корея, австралия
Экономика, Россия, Южная Корея, Австралия
Южная Корея увеличила импорт алюминия из России

Южная Корея в январе увеличила импорт алюминия из РФ до исторического максимума

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Южная Корея в январе увеличила импорт алюминия из России до исторически максимальной суммы для этого месяца, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, по итогам января южнокорейские компании ввезли из России необработанного алюминия на 114,9 миллиона долларов против 110,5 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма поставок выросла почти на 4% в годовом выражении.
При этом закупки стали максимальными в современной истории для этого месяца. Статистика публикуется с января 2000 года.
В результате в январе Россия стала крупнейшим поставщиком необработанного алюминия на южнокорейский рынок с долей поставок 25,7%. Вторым по сумме экспортером стала Австралия с долей в 23,5%, а замкнула тройку лидеров Индия с долей в 10,3%.
ЭкономикаРоссияЮжная КореяАвстралия
 
 
