Южная Корея увеличила импорт алюминия из России

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Южная Корея в январе увеличила импорт алюминия из России до исторически максимальной суммы для этого месяца, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.

При этом закупки стали максимальными в современной истории для этого месяца. Статистика публикуется с января 2000 года.