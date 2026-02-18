https://ria.ru/20260218/koreja-2075119393.html
Южная Корея увеличила импорт алюминия из России
Южная Корея увеличила импорт алюминия из России - РИА Новости, 18.02.2026
Южная Корея увеличила импорт алюминия из России
Южная Корея в январе увеличила импорт алюминия из России до исторически максимальной суммы для этого месяца, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской... РИА Новости, 18.02.2026
Южная Корея увеличила импорт алюминия из России
Южная Корея в январе увеличила импорт алюминия из РФ до исторического максимума