ГААГА, 18 фев - РИА Новости. Европа делает всё для разжигания крупномасштабного конфликта, заявили в посольстве РФ в Нидерландах, комментируя сообщения в СМИ о том, нидерландские пилоты управляют некоторыми F-16 на Украине.

Ранее издание Intelligence Online сообщило, что американские и нидерландские пилоты управляют некоторыми истребителями F-16 на Украине

"Ответ на вопрос о том, кто делает всё для разжигания крупномасштабного конфликта, для нас уже давно очевиден. Это Европа", - заявили в посольстве.

Там отметили, что руководству европейских стран нужно окупить свои инвестиции и объяснить причины экономических и социальных провалов.

Посол России в Гааге Владимир Тарабрин в интервью РИА Новости сообщил, что Нидерланды все глубже вовлекаются в конфликт на Украине, участвуя в материально-техническом обеспечении страны. Москва отслеживает наращивание наступательных возможностей Нидерландов и учитывает их, отметил он.