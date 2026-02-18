Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет крупномасштабного конфликта на Украине, заявило посольство России
18.02.2026
ЕС хочет крупномасштабного конфликта на Украине, заявило посольство России
ГААГА, 18 фев - РИА Новости. Европа делает всё для разжигания крупномасштабного конфликта, заявили в посольстве РФ в Нидерландах, комментируя сообщения в СМИ о том, нидерландские пилоты управляют некоторыми F-16 на Украине.
Ранее издание Intelligence Online сообщило, что американские и нидерландские пилоты управляют некоторыми истребителями F-16 на Украине.
"Ответ на вопрос о том, кто делает всё для разжигания крупномасштабного конфликта, для нас уже давно очевиден. Это Европа", - заявили в посольстве.
Там отметили, что руководству европейских стран нужно окупить свои инвестиции и объяснить причины экономических и социальных провалов.
Посол России в Гааге Владимир Тарабрин в интервью РИА Новости сообщил, что Нидерланды все глубже вовлекаются в конфликт на Украине, участвуя в материально-техническом обеспечении страны. Москва отслеживает наращивание наступательных возможностей Нидерландов и учитывает их, отметил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
