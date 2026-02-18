https://ria.ru/20260218/kofe-2075136174.html
В отеле InterContinental угостили кофе журналистов, которые ждут переговоры
Сотрудники отеля InterContinental, где проходят переговоры по Украине, вынесли кофе для журналистов, которые ожидают начала второго дня контактов, передает... РИА Новости, 18.02.2026
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники отеля InterContinental, где проходят переговоры по Украине, вынесли кофе для журналистов, которые ожидают начала второго дня контактов, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники отеля вынесли для журналистов несколько термосов с горячим кофе, набор стаканчиков и сахар. Представители СМИ поблагодарили сотрудников за угощение, налили себе напиток и продолжили ожидание старта второго дня переговоров.
Репортеры ждут приезда делегаций на улице, вблизи отеля InterContinental. Для их удобства организаторы подготовили специальные шатры, они позволяют укрыться от дождя, который продолжается в Женеве
.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что переговоров возобновятся в среду в 11.00 по московскому времени (9.00 по женевскому времени).
Новый раунд переговоров между РФ
, США
и Украиной
проходит в Женеве 17-18 февраля. Источник РИА Новости в переговорной группе сообщал, что переговоры в Женеве по украинскому урегулированию в первый день длились шесть часов, они были очень напряжёнными, стороны договорились продолжить контакты в среду.