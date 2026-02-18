Отель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США. Архивное фото

Отель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США

В отеле InterContinental угостили кофе журналистов, которые ждут переговоры

ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники отеля InterContinental, где проходят переговоры по Украине, вынесли кофе для журналистов, которые ожидают начала второго дня контактов, передает корреспондент РИА Новости.

Сотрудники отеля вынесли для журналистов несколько термосов с горячим кофе, набор стаканчиков и сахар. Представители СМИ поблагодарили сотрудников за угощение, налили себе напиток и продолжили ожидание старта второго дня переговоров.

Репортеры ждут приезда делегаций на улице, вблизи отеля InterContinental. Для их удобства организаторы подготовили специальные шатры, они позволяют укрыться от дождя, который продолжается в Женеве

Ранее источник РИА Новости сообщил, что переговоров возобновятся в среду в 11.00 по московскому времени (9.00 по женевскому времени).