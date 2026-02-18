Рейтинг@Mail.ru
В отеле InterContinental угостили кофе журналистов, которые ждут переговоры - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/kofe-2075136174.html
В отеле InterContinental угостили кофе журналистов, которые ждут переговоры
В отеле InterContinental угостили кофе журналистов, которые ждут переговоры - РИА Новости, 18.02.2026
В отеле InterContinental угостили кофе журналистов, которые ждут переговоры
Сотрудники отеля InterContinental, где проходят переговоры по Украине, вынесли кофе для журналистов, которые ожидают начала второго дня контактов, передает... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:45:00+03:00
2026-02-18T10:45:00+03:00
в мире
женева (город)
россия
сша
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074786260_0:165:3111:1915_1920x0_80_0_0_90e73927f9c3d870f8a644f0e1f4cd71.jpg
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075111326.html
женева (город)
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074786260_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6d3c332cf3637cb3968a35ae2f383c61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, женева (город), россия, сша, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Женева (город), Россия, США, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
В отеле InterContinental угостили кофе журналистов, которые ждут переговоры

РИА Новости: в InterContinental угостили кофе журналистов, ожидающих переговоры

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОтель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США
Отель Интерконтиненталь в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Отель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники отеля InterContinental, где проходят переговоры по Украине, вынесли кофе для журналистов, которые ожидают начала второго дня контактов, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники отеля вынесли для журналистов несколько термосов с горячим кофе, набор стаканчиков и сахар. Представители СМИ поблагодарили сотрудников за угощение, налили себе напиток и продолжили ожидание старта второго дня переговоров.
Репортеры ждут приезда делегаций на улице, вблизи отеля InterContinental. Для их удобства организаторы подготовили специальные шатры, они позволяют укрыться от дождя, который продолжается в Женеве.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что переговоров возобновятся в среду в 11.00 по московскому времени (9.00 по женевскому времени).
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве 17-18 февраля. Источник РИА Новости в переговорной группе сообщал, что переговоры в Женеве по украинскому урегулированию в первый день длились шесть часов, они были очень напряжёнными, стороны договорились продолжить контакты в среду.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров по Украине
Вчера, 07:42
 
В миреЖенева (город)РоссияСШАПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала