Китай призвал США придерживаться моратория на ядерные испытания

ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. США обвиняют Китай в ядерных испытаниях в качестве предлога для проведения своих тестов, Пекин призывает придерживаться моратория, сказал РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

« "Обвинения США в адрес Китая о проведении взрывных ядерных испытаний полностью безосновательны. Китай против фабрикации США предлогов для собственного возобновления ядерных испытаний", - сказал высокопоставленный дипломат.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления представителей американских властей о том, что США будут проводить ядерные испытания, потому что КНР якобы проводит такие.

"Китай призывает США обновить обязательства пяти ядерных государств по мораторию на ядерные испытания и придерживаться международного согласия на их запрет, предпринимая конкретные действия для обеспечения мирового ядерного разоружения и режима нераспространения", - добавил Лю Пэнъюй.