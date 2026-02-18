Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал США придерживаться моратория на ядерные испытания - РИА Новости, 18.02.2026
21:16 18.02.2026
Китай призвал США придерживаться моратория на ядерные испытания
Китай призвал США придерживаться моратория на ядерные испытания
США обвиняют Китай в ядерных испытаниях в качестве предлога для проведения своих тестов, Пекин призывает придерживаться моратория, сказал РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2026
в мире, китай, сша, пекин, договор снв-3
В мире, Китай, США, Пекин, Договор СНВ-3
Китай призвал США придерживаться моратория на ядерные испытания

© AP Photo / Aaron FavilaФлаги США и Китая в Пекине
Флаги США и Китая в Пекине - РИА Новости, 18.02.2026
Флаги США и Китая в Пекине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. США обвиняют Китай в ядерных испытаниях в качестве предлога для проведения своих тестов, Пекин призывает придерживаться моратория, сказал РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Обвинения США в адрес Китая о проведении взрывных ядерных испытаний полностью безосновательны. Китай против фабрикации США предлогов для собственного возобновления ядерных испытаний", - сказал высокопоставленный дипломат.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления представителей американских властей о том, что США будут проводить ядерные испытания, потому что КНР якобы проводит такие.
"Китай призывает США обновить обязательства пяти ядерных государств по мораторию на ядерные испытания и придерживаться международного согласия на их запрет, предпринимая конкретные действия для обеспечения мирового ядерного разоружения и режима нераспространения", - добавил Лю Пэнъюй.
Как подчеркнул дипломат, Китай привержен мирному развитию, а его ядерная стратегия сконцентрирована на защите страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Песков отверг сообщения о проведении Россией и Китаем ядерных испытаний
