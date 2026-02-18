https://ria.ru/20260218/kitay-2075318928.html
Китай призвал США придерживаться моратория на ядерные испытания
Китай призвал США придерживаться моратория на ядерные испытания - РИА Новости, 18.02.2026
Китай призвал США придерживаться моратория на ядерные испытания
США обвиняют Китай в ядерных испытаниях в качестве предлога для проведения своих тестов, Пекин призывает придерживаться моратория, сказал РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T21:16:00+03:00
2026-02-18T21:16:00+03:00
2026-02-18T21:16:00+03:00
в мире
китай
сша
пекин
договор снв-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103374/10/1033741049_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_760822ac936d2f4e3f8d5084af20b268.jpg
https://ria.ru/20260218/peskov-2075164838.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103374/10/1033741049_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_7c1eda65c060599487bc74e38cf13c0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, пекин, договор снв-3
В мире, Китай, США, Пекин, Договор СНВ-3
Китай призвал США придерживаться моратория на ядерные испытания
РИА Новости: Китай ответил на обвинения США в проведении ядерных испытаний
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. США обвиняют Китай в ядерных испытаниях в качестве предлога для проведения своих тестов, Пекин призывает придерживаться моратория, сказал РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
«
"Обвинения США
в адрес Китая
о проведении взрывных ядерных испытаний полностью безосновательны. Китай против фабрикации США предлогов для собственного возобновления ядерных испытаний", - сказал высокопоставленный дипломат.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления представителей американских властей о том, что США будут проводить ядерные испытания, потому что КНР якобы проводит такие.
"Китай призывает США обновить обязательства пяти ядерных государств по мораторию на ядерные испытания и придерживаться международного согласия на их запрет, предпринимая конкретные действия для обеспечения мирового ядерного разоружения и режима нераспространения", - добавил Лю Пэнъюй.
Как подчеркнул дипломат, Китай привержен мирному развитию, а его ядерная стратегия сконцентрирована на защите страны.