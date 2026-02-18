Эксперт рассказал о доминировании Китая на рынке редкоземельных металлов

"Однако концентрация также делает Китай уязвимым к санкциям и диверсификации партнеров и стимулирует партнеров к созданию альтернатив (запасы, переработка, союзы). Последние годы показали - Китай может применять экспортные ограничения, и это заставляет другие страны ускорять собственные планы по диверсификации", - добавил он.