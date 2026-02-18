Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о доминировании Китая на рынке редкоземельных металлов
12:04 18.02.2026 (обновлено: 12:08 18.02.2026)
Эксперт рассказал о доминировании Китая на рынке редкоземельных металлов
Эксперт рассказал о доминировании Китая на рынке редкоземельных металлов

Севостьянов: доминирование КНР на рынке металлов дает ему преимущество

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Доминирование Китая на мировом рынке редкоземельных металлов заставляет другие страны искать способы снизить эту зависимость, рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов интернет-изданию Lenta.Ru.
"Доминирование Китая на мировом рынке редкоземельных металлов заставляет другие страны искать способы снизить эту зависимость. Об этом "Ленте.ру" заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов", - говорится в публикации.
Севостьянов констатировал, что в настоящее время Китай оказался не только крупнейшей добывающей державой по ряду минералов. КНР доминирует в сегментах переработки и производства компонентов (магнитов, катодов, анодов, химических промежуточных продуктов). Это дает Пекину два преимущества: экономическое (цепочки добавленной стоимости) и политическое (возможность ограничения экспорта технологий/компонентов).
"Однако концентрация также делает Китай уязвимым к санкциям и диверсификации партнеров и стимулирует партнеров к созданию альтернатив (запасы, переработка, союзы). Последние годы показали - Китай может применять экспортные ограничения, и это заставляет другие страны ускорять собственные планы по диверсификации", - добавил он.
Карьерный самосвал и экскаватор на руднике - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Эксперт оценил перспективы России в добыче редкоземельных металлов
16 февраля, 03:13
 
КитайПекинРЭУ имени Г. В. ПлехановаВ мире
 
 
