Эксперт рассказал о доминировании Китая на рынке редкоземельных металлов

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Доминирование Китая на мировом рынке редкоземельных металлов заставляет другие страны искать способы снизить эту зависимость, рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов интернет-изданию Lenta.Ru.
Севостьянов констатировал, что в настоящее время Китай оказался не только крупнейшей добывающей державой по ряду минералов. КНР доминирует в сегментах переработки и производства компонентов (магнитов, катодов, анодов, химических промежуточных продуктов). Это дает Пекину два преимущества: экономическое (цепочки добавленной стоимости) и политическое (возможность ограничения экспорта технологий/компонентов).
"Однако концентрация также делает Китай уязвимым к санкциям и диверсификации партнеров и стимулирует партнеров к созданию альтернатив (запасы, переработка, союзы). Последние годы показали - Китай может применять экспортные ограничения, и это заставляет другие страны ускорять собственные планы по диверсификации", - добавил он.
