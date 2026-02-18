Китай отказался присоединиться к переговорам по ядерному разоружению

ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Китай на данном этапе не считает разумным присоединяться к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, к чему призывают США, допустив истечение срока ДСНВ, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.