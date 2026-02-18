Рейтинг@Mail.ru
22:05 18.02.2026 (обновлено: 22:41 18.02.2026)
Китай отказался присоединиться к переговорам по ядерному разоружению
Китай отказался присоединиться к переговорам по ядерному разоружению

Посольство КНР в США: Китай не намерен присоединяться к переговорам с США

Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Китай на данном этапе не считает разумным присоединяться к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, к чему призывают США, допустив истечение срока ДСНВ, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Это неразумно и нечестно просить Китай присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на данном этапе", — сообщил высокопоставленный дипломат.
Он подчеркнул, что позиция Китая по трехсторонним переговорам с США и Россией по контролю над ядерным оружием ясна: "Ядерный арсенал Китая никоим образом на находится на том же уровне, что и американский".
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях истек 5 февраля. Президент России Владимир Путин объявил, что после истечения ДСНВ Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В посольстве Китая назвали неразумным призыв к Китаю о разоружении
9 января, 06:29
 
