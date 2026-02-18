https://ria.ru/20260218/kiev-2075174707.html
Киев усилил террористические атаки перед вторым днем переговоров в Женеве
Киев усилил террористические атаки перед вторым днем переговоров в Женеве
Киев усилил террористические атаки перед вторым днем переговоров в Женеве
В преддверии начавшегося в Женеве раунда переговоров Киев усилил террористические атаки против мирных граждан и инфраструктуры РФ, заявила официальный... РИА Новости, 18.02.2026
Киев усилил террористические атаки перед вторым днем переговоров в Женеве
Киев усилил террористические атаки против мирных граждан перед встречей в Женеве