https://ria.ru/20260218/kiberprestupleniya-2075285522.html
В МВД заявили о снижении числа компьютерных краж
В МВД заявили о снижении числа компьютерных краж - РИА Новости, 18.02.2026
В МВД заявили о снижении числа компьютерных краж
Количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, уменьшилось на 25,7% в... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T18:23:00+03:00
2026-02-18T18:23:00+03:00
2026-02-18T18:23:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_0:164:2000:1289_1920x0_80_0_0_f08990fe9419274b714ff72701afff22.jpg
https://ria.ru/20251217/prestuplenie-2062682096.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_6ff05867b412b13554e71aba68407cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), в мире, россия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), В мире, Россия
В МВД заявили о снижении числа компьютерных краж
МВД: число киберпреступлений в январе сократилось на 25,7% по сравнению с 2025 г
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, уменьшилось на 25,7% в январе по сравнению с первым месяцем 2025 года, сообщило МВД РФ.
«
"Уменьшилось на 25,7% число зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, в том числе категории тяжких и особо тяжких - на 28%", - говорится в сообщении в канале министерства на платформе Max.
Правоохранители добавили, что на 26,7% сократилось количество дистанционных краж, а преступлений непосредственно в сфере компьютерной информации - на 45,8%.