18.02.2026
18:23 18.02.2026
В МВД заявили о снижении числа компьютерных краж
В МВД заявили о снижении числа компьютерных краж - РИА Новости, 18.02.2026
В МВД заявили о снижении числа компьютерных краж
Количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, уменьшилось на 25,7% в... РИА Новости, 18.02.2026
В МВД заявили о снижении числа компьютерных краж

МВД: число киберпреступлений в январе сократилось на 25,7% по сравнению с 2025 г

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, уменьшилось на 25,7% в январе по сравнению с первым месяцем 2025 года, сообщило МВД РФ.
«

"Уменьшилось на 25,7% число зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, в том числе категории тяжких и особо тяжких - на 28%", - говорится в сообщении в канале министерства на платформе Max.

Правоохранители добавили, что на 26,7% сократилось количество дистанционных краж, а преступлений непосредственно в сфере компьютерной информации - на 45,8%.
Мужчина держит в руках мобильный телефон
В России снизилось число цифровых преступлений
17 декабря 2025, 15:47
 
