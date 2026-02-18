СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слова Нины Хрущевой, правнучки советского лидера Никиты Хрущева, о принадлежности Крыма Украине, предательством и наплевательским отношением к мнению крымского народа.

Хрущева в интервью признанной иноагентом Катерине Гордеевой* заявила, что Крым сейчас принадлежит Украине, а передача полуострова в состав УССР в 1954 была "менеджерским решением" руководства СССР, чтобы привязать Украину к России. Хрущева живет в США и позиционирует себя как политолог.

"Правнучка Хрущева далека от России, ее народа и истории. Она не имеет права делать такие заявления, игнорируя мнение миллионов жителей Крыма, демонстрируя тем самым свое наплевательское отношение к их выбору на референдуме в 2014 году. Эти заявления сделаны в духе предателей России", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, Украина Россия некогда были частью одного великого государства, но потом киевские власти предали свою историю и пошли по пути национализма и нацизма.

Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН . По словам президента РФ Владимира Путина , вопрос Крыма "закрыт окончательно".