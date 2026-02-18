Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали слова правнучки Хрущева о Крыме предательством - РИА Новости, 18.02.2026
10:35 18.02.2026
В Госдуме назвали слова правнучки Хрущева о Крыме предательством
В Госдуме назвали слова правнучки Хрущева о Крыме предательством - РИА Новости, 18.02.2026
В Госдуме назвали слова правнучки Хрущева о Крыме предательством
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слова Нины Хрущевой, правнучки советского лидера Никиты Хрущева, о... РИА Новости, 18.02.2026
республика крым
россия
украина
владимир путин
оон
никита хрущев
госдума рф
в мире
республика крым
россия
украина
республика крым, россия, украина, владимир путин, оон, никита хрущев, госдума рф, в мире
Республика Крым, Россия, Украина, Владимир Путин, ООН, Никита Хрущев, Госдума РФ, В мире
В Госдуме назвали слова правнучки Хрущева о Крыме предательством

Шеремет назвал слова Нины Хрущевой о принадлежности Крыма Украине предательством

Нина Хрущева
Нина Хрущева - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
CC BY-SA 2.0 / Brookings Institution / Paul Morigi / Nina Khrushcheva
Нина Хрущева. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слова Нины Хрущевой, правнучки советского лидера Никиты Хрущева, о принадлежности Крыма Украине, предательством и наплевательским отношением к мнению крымского народа.
Хрущева в интервью признанной иноагентом Катерине Гордеевой* заявила, что Крым сейчас принадлежит Украине, а передача полуострова в состав УССР в 1954 была "менеджерским решением" руководства СССР, чтобы привязать Украину к России. Хрущева живет в США и позиционирует себя как политолог.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине в 1954 году
16 мая 2025, 22:39
"Правнучка Хрущева далека от России, ее народа и истории. Она не имеет права делать такие заявления, игнорируя мнение миллионов жителей Крыма, демонстрируя тем самым свое наплевательское отношение к их выбору на референдуме в 2014 году. Эти заявления сделаны в духе предателей России", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Украина и Россия некогда были частью одного великого государства, но потом киевские власти предали свою историю и пошли по пути национализма и нацизма.
Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
* признана иноагентом в РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Захарова предложила Гутеррешу перейти в НАТО из-за слов о Крыме и Донбассе
12 февраля, 08:49
 
