Рейтинг@Mail.ru
Австриец рассказал, как пережил в России самый сильный в жизни холод - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/kholod-2075092140.html
Австриец рассказал, как пережил в России самый сильный в жизни холод
Австриец рассказал, как пережил в России самый сильный в жизни холод - РИА Новости, 18.02.2026
Австриец рассказал, как пережил в России самый сильный в жизни холод
Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза посетивший Россию, рассказал РИА Новости, что в РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T02:04:00+03:00
2026-02-18T02:04:00+03:00
россия
магадан
зальцбург (город)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074623815_0:178:634:535_1920x0_80_0_0_c642714f204fad19a59e7f23bad67f10.jpg
https://ria.ru/20260217/sinoptiki-2074985451.html
https://ria.ru/20260216/puteshestvennik-2074578665.html
россия
магадан
зальцбург (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074623815_0:179:634:655_1920x0_80_0_0_f27633ffc7e42dd9007e11d11c1a06b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, магадан, зальцбург (город), общество
Россия, Магадан, Зальцбург (город), Общество
Австриец рассказал, как пережил в России самый сильный в жизни холод

РИА Новости: австриец Герфрид Свобода рассказал, как пережил мороз в Сибири

© @aroundtheearth.worldГерфрид Свобода
Герфрид Свобода - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© @aroundtheearth.world
Герфрид Свобода. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 18 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза посетивший Россию, рассказал РИА Новости, что в Сибири столкнулся с самыми низкими температурами в своей жизни.
На вопрос, было ли в России для него что-то такое, что он не смог бы представить в других странах, собеседник агентства ответил: "холод".
В парке Сокольники - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Россию накроют ледяные дожди и "снежные удары", обещают синоптики
Вчера, 16:56
"Такой холод я больше нигде не испытывал", - признался он.
Австрийский путешественник при этом отметил, что зимой погода в Сибири "удивительно хороша".
"Низкая влажность, мало облаков, много голубого неба, солнце. Но температура была до минус 42 градусов. Это максимально низкая температура, которую мне доводилось ощутить", - поделился он.
Австриец Герфрид Свобода из Зальцбурга в 2018 году оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на военном вездеходе Pinzgauer 6×6. За восемь лет он проехал около 100 тысяч километров по Европе, Центральной Азии и Южной Америке. Он уже четыре раза пересек Россию, включая зимнюю Сибирь и Магадан. Во время пандемии его автомобиль почти полтора года оставался в Магадане, после чего Свобода продолжил путь. Сейчас он планирует завершить кругосветку, переправиться через Тихий океан и добраться до России, где и замкнет свое путешествие вокруг света.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Австриец рассказал, как ему помогла полиция Магадана
16 февраля, 01:58
 
РоссияМагаданЗальцбург (город)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала