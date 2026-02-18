https://ria.ru/20260218/kholod-2075092140.html
Австриец рассказал, как пережил в России самый сильный в жизни холод
Австриец рассказал, как пережил в России самый сильный в жизни холод - РИА Новости, 18.02.2026
Австриец рассказал, как пережил в России самый сильный в жизни холод
Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза посетивший Россию, рассказал РИА Новости, что в РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T02:04:00+03:00
2026-02-18T02:04:00+03:00
2026-02-18T02:04:00+03:00
россия
магадан
зальцбург (город)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074623815_0:178:634:535_1920x0_80_0_0_c642714f204fad19a59e7f23bad67f10.jpg
https://ria.ru/20260217/sinoptiki-2074985451.html
https://ria.ru/20260216/puteshestvennik-2074578665.html
россия
магадан
зальцбург (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074623815_0:179:634:655_1920x0_80_0_0_f27633ffc7e42dd9007e11d11c1a06b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, магадан, зальцбург (город), общество
Россия, Магадан, Зальцбург (город), Общество
Австриец рассказал, как пережил в России самый сильный в жизни холод
РИА Новости: австриец Герфрид Свобода рассказал, как пережил мороз в Сибири
ВЕНА, 18 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза посетивший Россию, рассказал РИА Новости, что в Сибири столкнулся с самыми низкими температурами в своей жизни.
На вопрос, было ли в России
для него что-то такое, что он не смог бы представить в других странах, собеседник агентства ответил: "холод".
"Такой холод я больше нигде не испытывал", - признался он.
Австрийский путешественник при этом отметил, что зимой погода в Сибири "удивительно хороша".
"Низкая влажность, мало облаков, много голубого неба, солнце. Но температура была до минус 42 градусов. Это максимально низкая температура, которую мне доводилось ощутить", - поделился он.
Австриец Герфрид Свобода из Зальцбурга
в 2018 году оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на военном вездеходе Pinzgauer 6×6. За восемь лет он проехал около 100 тысяч километров по Европе
, Центральной Азии
и Южной Америке
. Он уже четыре раза пересек Россию, включая зимнюю Сибирь и Магадан
. Во время пандемии его автомобиль почти полтора года оставался в Магадане, после чего Свобода продолжил путь. Сейчас он планирует завершить кругосветку, переправиться через Тихий океан
и добраться до России, где и замкнет свое путешествие вокруг света.