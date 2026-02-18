Австриец рассказал, как пережил в России самый сильный в жизни холод

ВЕНА, 18 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза посетивший Россию, рассказал РИА Новости, что в Сибири столкнулся с самыми низкими температурами в своей жизни.

На вопрос, было ли в России для него что-то такое, что он не смог бы представить в других странах, собеседник агентства ответил: "холод".

"Такой холод я больше нигде не испытывал", - признался он.

Австрийский путешественник при этом отметил, что зимой погода в Сибири "удивительно хороша".

"Низкая влажность, мало облаков, много голубого неба, солнце. Но температура была до минус 42 градусов. Это максимально низкая температура, которую мне доводилось ощутить", - поделился он.