14:22 18.02.2026
Хиты Linkin Park прозвучат в Кремлевском дворце 20 марта
Хиты Linkin Park прозвучат в Кремлевском дворце 20 марта
Симфонический оркестр RockestraLive 20 марта на сцене Государственного Кремлевского Дворца исполнит хиты группы Linkin Park. РИА Новости, 18.02.2026
Хиты Linkin Park прозвучат в Кремлевском дворце 20 марта

МОСКВА, 18 фев - пресс-служба оркестра RockestraLive. Симфонический оркестр RockestraLive 20 марта на сцене Государственного Кремлевского Дворца исполнит хиты группы Linkin Park.
20 марта вокалисту группы Честеру Беннингтону исполнилось бы 50 лет. Также в этом году коллективу исполняется 30 лет.
В основу программы лег концерт, впервые представленный публике еще в марте 2018 года.
Программа концерта будет разделена на два отделения, которые проведут зрителей сквозь всю историю группы.
Также зрители смогут услышать голос Беннингтона. Организаторам удалось достичь эффекта полного погружения, создать иллюзию присутствия.
Возрастное ограничение: 12+.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
