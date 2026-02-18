https://ria.ru/20260218/khinshteyn-2075120031.html
Хинштейн продолжит реабилитацию после ДТП в Москве
Хинштейн продолжит реабилитацию после ДТП в Москве - РИА Новости, 18.02.2026
Хинштейн продолжит реабилитацию после ДТП в Москве
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что после полученных в ДТП травм продолжит проходить реабилитацию в специализированном профильном центре... РИА Новости, 18.02.2026
москва
курская область
александр хинштейн
Хинштейн продолжит реабилитацию после ДТП в Москве
Хинштейн продолжит реабилитацию после полученных в ДТП травм в Москве