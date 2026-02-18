Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн продолжит реабилитацию после ДТП в Москве - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 18.02.2026 (обновлено: 09:20 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/khinshteyn-2075120031.html
Хинштейн продолжит реабилитацию после ДТП в Москве
Хинштейн продолжит реабилитацию после ДТП в Москве - РИА Новости, 18.02.2026
Хинштейн продолжит реабилитацию после ДТП в Москве
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что после полученных в ДТП травм продолжит проходить реабилитацию в специализированном профильном центре... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T09:10:00+03:00
2026-02-18T09:20:00+03:00
москва
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023899456_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_70fc377db6060f95732e3445aa17e152.jpg
https://ria.ru/20260209/kursk-2073225165.html
москва
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023899456_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff55e51d3405c1d5c1f36de3b0d15bc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, курская область, александр хинштейн
Москва, Курская область, Александр Хинштейн
Хинштейн продолжит реабилитацию после ДТП в Москве

Хинштейн продолжит реабилитацию после полученных в ДТП травм в Москве

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 18 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что после полученных в ДТП травм продолжит проходить реабилитацию в специализированном профильном центре в Москве.
«
"Принял непростое для себя решение направиться для продолжения реабилитации в Москву в федеральный центр... Вопрос не в недоверии к курской медицине, напротив, я безмерно признателен нашим врачам, которые провели мне блестящую операцию, которые организовали лечение. Но сейчас лечение как таковое завершено, идет именно реабилитация, и для меня важнейшим является вопрос сроков", - рассказал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ускоренная реабилитация возможна только в специализированном профильном федеральном центре, а такие центры есть только в Москве.
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Хинштейн сообщил о планах вернуть в собственность Курска криминальную землю
9 февраля, 15:37
 
МоскваКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала