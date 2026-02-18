https://ria.ru/20260218/kharkovka-2075161423.html
ВС России установили контроль над Харьковкой в Сумской области
Российские военные установили контроль над Харьковкой Сумской области, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.02.2026
