Роберт Кеннеди искупался в ледяной ванне
06:12 18.02.2026
Роберт Кеннеди искупался в ледяной ванне
Роберт Кеннеди искупался в ледяной ванне
Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди, недавно в деталях рассказавший о своей наркозависимости, опубликовал видео с тренировкой и погружением в ледяную... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T06:12:00+03:00
2026-02-18T06:12:00+03:00
в мире
сша
роберт кеннеди
2026
в мире, сша, роберт кеннеди
В мире, США, Роберт Кеннеди
Роберт Кеннеди искупался в ледяной ванне

Роберт Кеннеди искупался в ледяной воде после признания о наркотиках

ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди, недавно в деталях рассказавший о своей наркозависимости, опубликовал видео с тренировкой и погружением в ледяную ванну.
"Я объединился с (музыкантом - ред.) Кид Роком, чтобы донести два простых сообщения до американцев: будьте активны, ешьте настоящую еду", - говорится в сообщении министра в соцсети Х.
Кеннеди, которому сейчас 72 года, на видео делает отжимания в сауне, а потом в джинсах и с голым торсом погружается в емкость с водой. Экран покрывается инеем, намекая на температуру в ванной.
Ранее сообщалось о 14-летнем периоде героиновой зависимости в жизни Кеннеди, начавшемся после убийства его отца. Недавно министр здравоохранения признался, что употреблял кокаин с сидения унитаза.
В мире
 
 
