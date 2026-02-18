Роберт Кеннеди искупался в ледяной ванне

ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди, недавно в деталях рассказавший о своей наркозависимости, опубликовал видео с тренировкой и погружением в ледяную ванну.

"Я объединился с (музыкантом - ред.) Кид Роком, чтобы донести два простых сообщения до американцев: будьте активны, ешьте настоящую еду", - говорится в сообщении министра в соцсети Х

Кеннеди, которому сейчас 72 года, на видео делает отжимания в сауне, а потом в джинсах и с голым торсом погружается в емкость с водой. Экран покрывается инеем, намекая на температуру в ванной.