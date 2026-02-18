В Казани арестовали подростков, подозреваемых в поджоге сотовой вышки

КАЗАНЬ, 18 фев – РИА Новости. Двое подростков 16 и 17 лет, подозреваемые в поджоге вышки сотовой связи, арестованы в Казани, по делу о теракте им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает МВД по Татарстану.
По информации МВД, 14 февраля в полицию Казани поступило сообщение о повреждении в Приволжском районе города оборудования вышки сотовой связи. Выяснилось, что обгорел аппаратный шкаф. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору".
"Оперативники МВД Татарстана совместно с сотрудниками регионального УФСБ и войск Национальной гвардии установили и задержали 17-летнего безработного и 16-летнего студента одного из казанских колледжей. Последний - гражданин одной из стран Центральной Азии, прибывший в декабре 2024 года на территорию Российской Федерации с целью учебы", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что при обыске у задержанных изъяты свидетельствующие об их причастности к преступлению предметы и видеозапись их действий при поджоге. Молодые люди признались, что пошли на преступление из корыстных соображений.
На период предварительного следствия оба фигуранта заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Кроме того, полицейские установили, что оба подростка совместно с двумя другими подельниками готовили серию поджогов объектов связи и уже подготовили все необходимо. Возбуждено уголовное дело по статье 30 и части 2 статьи 205 УК РФ "Покушение на теракт". Двое подельников также арестованы и помещены в следственный изолятор.
