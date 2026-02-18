Белый дом предсказал катастрофу после разлива канализации в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт предупредила о грядущей экологической катастрофе после разлива канализации в столичную реку Потомак, если местные власти не попросят вмешаться президента Дональда Трампа и федеральные структуры.

"Давайте надеться и молиться, что губернатор (штата Мэриленд Уэс Мур - ред.) поступит правильно и попросит вмешаться президента Трампа", - сказала Левитт на брифинге.

Как заявила Левитт, прорыв канализации произошел, потому что "местная инфраструктура слишком надолго была брошена и забыта губернатором", остро нуждалась в ремонте.

За последние годы не было улучшения ситуации, хотя специалисты предупреждали о близости поломок, подчеркнула Левитт. Президент Трамп и федеральное правительство ждут возможности принять участие в устранении последствий аварии, но нужен официальный запрос, которого пока не поступало, добавила она.

"Без помощи федерального правительства это будет экологическая катастрофа", - подчеркнула она.