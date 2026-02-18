https://ria.ru/20260218/katastrofa-2075337134.html
Белый дом предсказал катастрофу после разлива канализации в Вашингтоне
Белый дом предсказал катастрофу после разлива канализации в Вашингтоне - РИА Новости, 18.02.2026
Белый дом предсказал катастрофу после разлива канализации в Вашингтоне
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт предупредила о грядущей экологической катастрофе после разлива канализации в столичную реку Потомак, если... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T23:12:00+03:00
2026-02-18T23:12:00+03:00
2026-02-18T23:12:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770086_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2d895b233c90afa81a104ab8d034710.jpg
https://ria.ru/20260218/vashington-2075102382.html
https://ria.ru/20260218/tramp-2075272340.html
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770086_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_c53b04babcd80fab016fe9c72fddb805.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат)
Белый дом предсказал катастрофу после разлива канализации в Вашингтоне
Белый дом предупредил о катастрофе после разлива канализации в реку Потомак
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт предупредила о грядущей экологической катастрофе после разлива канализации в столичную реку Потомак, если местные власти не попросят вмешаться президента Дональда Трампа и федеральные структуры.
"Давайте надеться и молиться, что губернатор (штата Мэриленд Уэс Мур - ред.) поступит правильно и попросит вмешаться президента Трампа", - сказала Левитт на брифинге.
Как заявила Левитт, прорыв канализации произошел, потому что "местная инфраструктура слишком надолго была брошена и забыта губернатором", остро нуждалась в ремонте.
За последние годы не было улучшения ситуации, хотя специалисты предупреждали о близости поломок, подчеркнула Левитт. Президент Трамп и федеральное правительство ждут возможности принять участие в устранении последствий аварии, но нужен официальный запрос, которого пока не поступало, добавила она.
"Без помощи федерального правительства это будет экологическая катастрофа", - подчеркнула она.
Прорыв канализационной трубы в округе Монтгомери в штате Мэриленд произошел 19 января, более 900 тысяч тонн сточных вод попали в реку Потомак, проходящую через столичный регион. Трамп предупредил об экологической катастрофе. Через месяц после аварии работы по очистке продолжаются, место разлива огорожено забором, об опасности контактов с водой предупреждают расставленные по периметру знаки, сохранился запах, убедился корреспондент РИА Новости. До Белого дома от места аварии всего 15 километров.