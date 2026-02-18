https://ria.ru/20260218/karelija-2075131251.html
В "Лиза Алерт" рассказали о поисках пропавшей в Карелии послушницы
В "Лиза Алерт" рассказали о поисках пропавшей в Карелии послушницы - РИА Новости, 18.02.2026
В "Лиза Алерт" рассказали о поисках пропавшей в Карелии послушницы
Добровольцы, насельники Валаамского монастыря и жители острова Валаам в Карелии прошли около 500 километров в поисках пропавшей 2 февраля уроженки... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:21:00+03:00
2026-02-18T10:21:00+03:00
2026-02-18T10:21:00+03:00
происшествия
валаам
екатеринбург
республика карелия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151004/86/1510048650_0:23:3084:1757_1920x0_80_0_0_f309659c8d1867616976f79416a549f2.jpg
https://ria.ru/20260209/karelija-2073147454.html
валаам
екатеринбург
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151004/86/1510048650_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_16c2efcc2e98893a580f196392eab6fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валаам, екатеринбург, республика карелия
Происшествия, Валаам, Екатеринбург, Республика Карелия
В "Лиза Алерт" рассказали о поисках пропавшей в Карелии послушницы
Волонтеры прошли около 500 километров в поисках пропавшей в Карелии послушницы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Добровольцы, насельники Валаамского монастыря и жители острова Валаам в Карелии прошли около 500 километров в поисках пропавшей 2 февраля уроженки Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе карельского отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
"Общая протяженность наших треков, маршрутов монастырской братии и местного населения близка к 500 километрам", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, добровольцы отряда "Лиза Алерт" выехали на очередной этап поисков пропавшей женщины во вторник.
Ранее стало известно, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга
Наталья Простакова, находясь в поселке Валаам
, 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Женщина, которая приехала в Валаамский монастырь на послушание, была одета в черное платье, черную куртку и черные ботинки. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе республиканского управления МВД, в поисках задействованы 150-200 человек, включая правоохранителей. По состоянию на четверг, практически весь остров Валаам был обследован в поисках пропавшей.