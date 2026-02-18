В "Лиза Алерт" рассказали о поисках пропавшей в Карелии послушницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Добровольцы, насельники Валаамского монастыря и жители острова Валаам в Карелии прошли около 500 километров в поисках пропавшей 2 февраля уроженки Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе карельского отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

"Общая протяженность наших треков, маршрутов монастырской братии и местного населения близка к 500 километрам", – сказала собеседница агентства.

По ее словам, добровольцы отряда "Лиза Алерт" выехали на очередной этап поисков пропавшей женщины во вторник.