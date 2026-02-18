Рейтинг@Mail.ru
В Перу рассказали, как Россия гарантирует безопасность капибар в зоопарках
18.02.2026
В Перу рассказали, как Россия гарантирует безопасность капибар в зоопарках
В Перу рассказали, как Россия гарантирует безопасность капибар в зоопарках
Российские зоопарки должны предоставить капибарам надлежащие условия содержания, которые проконтролирует перуанская сторона, сообщил РИА Новости биолог из... РИА Новости, 18.02.2026
В Перу рассказали, как Россия гарантирует безопасность капибар в зоопарках

ЛИМА, 18 фев - РИА Новости. Российские зоопарки должны предоставить капибарам надлежащие условия содержания, которые проконтролирует перуанская сторона, сообщил РИА Новости биолог из латиноамериканской страны, специалист в сфере экосистем и биоразнообразия Антони Апеньо.
Ранее член Союза зоопарков и аквариумов России Антон Дроздов сообщил РИА Новости, что два-три десятка капибар из Перу завезут в Россию для размножения.
Апеньо отметил, что процесс передачи особей того или иного вида довольно распространен в зоопарках. По его словам, это делается в качестве любезности, пожертвования.
«
"В процессе такой передачи необходимо соблюдать ряд протоколов для обеспечения сохранности вида и для защиты животного, поскольку вы передаёте его в среду, отличную от его естественной среды обитания", - отметил Апеньо.
Зоопарк-донор, в данном случае перуанский, должен отвечать за надзор за местом прибытия животных с точки зрения наличия достаточного пространства, карантинных помещений, поскольку ничто не гарантирует, что во время перевозки капибары не заразятся какой-либо болезнью, добавил он.
«
"Принимающий зоопарк должен гарантировать зоопарку-донору подходящую среду обитания, благоприятные условия, уход и рацион, очень похожий или идентичный тому, к чему этот вид привык на своей родине", - отметил биолог.
По мнению Апеньо, проблем с передачей капибар не должно быть: это вид не эндемичный для Перу, он встречается и в других странах Южной Америки, не находится в состоянии вымирания и не включен в красный список страны.
Заголовок открываемого материала