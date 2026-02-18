Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал призывы Канады к изъятию российской дипсобственности - РИА Новости, 18.02.2026
13:59 18.02.2026 (обновлено: 14:09 18.02.2026)
МИД прокомментировал призывы Канады к изъятию российской дипсобственности
Властям Канады нужно понимать, что при изъятии дипсобственности России и других мерах давления от Москвы последует адекватная реакция, заявила официальный... РИА Новости, 18.02.2026
МИД прокомментировал призывы Канады к изъятию российской дипсобственности

Флаг у здания посольства Канады в Москве
Флаг у здания посольства Канады в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Флаг у здания посольства Канады в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Властям Канады нужно понимать, что при изъятии дипсобственности России и других мерах давления от Москвы последует адекватная реакция, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В официальной Оттаве должны понимать: курс, взятый на эскалацию, приведет к очередным деструктивным сценариям и просто необратимым последствиям в и так изрядно попорченных - по вине канадцев - двусторонних отношениях. С нашей стороны последует адекватная реакция", - сказала Захарова на брифинге, комментируя прозвучавшие в Канаде призывы к изъятию российской дипсобственности.
Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Посол Степанов: сейчас нормализация отношений Канады и России невозможна
17 февраля, 11:00
 
