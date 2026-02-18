https://ria.ru/20260218/kanada-2075198452.html
МИД прокомментировал призывы Канады к изъятию российской дипсобственности
МИД прокомментировал призывы Канады к изъятию российской дипсобственности - РИА Новости, 18.02.2026
МИД прокомментировал призывы Канады к изъятию российской дипсобственности
Властям Канады нужно понимать, что при изъятии дипсобственности России и других мерах давления от Москвы последует адекватная реакция, заявила официальный... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:59:00+03:00
2026-02-18T13:59:00+03:00
2026-02-18T14:09:00+03:00
в мире
россия
канада
москва
мария захарова
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071280797_0:74:3377:1974_1920x0_80_0_0_e5319a49b11ee0f7b4030848ba2e862d.jpg
https://ria.ru/20260217/stepanov-2074663054.html
россия
канада
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071280797_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_601e20581739f49543bfbfb97e09928d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, канада, москва, мария захарова, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Канада, Москва, Мария Захарова, Санкции в отношении России
МИД прокомментировал призывы Канады к изъятию российской дипсобственности
МИД предупредил Канаду о последствиях изъятия дипсобственности РФ