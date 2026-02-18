Рейтинг@Mail.ru
Противолодочный корабль ТОФ провел учения у берегов Камчатки - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/kamchatka-2075114304.html
Противолодочный корабль ТОФ провел учения у берегов Камчатки
Противолодочный корабль ТОФ провел учения у берегов Камчатки - РИА Новости, 18.02.2026
Противолодочный корабль ТОФ провел учения у берегов Камчатки
У побережья Камчатки противолодочный корабль "МПК-82" ТОФ выполнил торпедную стрельбу и осуществил минные постановки, сообщили в ТОФ. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T08:12:00+03:00
2026-02-18T08:12:00+03:00
безопасность
камчатка
россия
тихоокеанский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967732761_0:0:3342:1880_1920x0_80_0_0_e49ab27c00106a75826098bceb936af8.jpg
https://ria.ru/20251201/dnr-2059055055.html
https://ria.ru/20260208/ucheniya-2073018743.html
камчатка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967732761_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9fadcdbdf3dec9d9eab790a751299a56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, камчатка, россия, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Камчатка, Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России
Противолодочный корабль ТОФ провел учения у берегов Камчатки

Противолодочный корабль ТОФ выполнил торпедную стрельбу у берегов Камчатки

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКкорабль МПК-82
Ккорабль МПК-82 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Ккорабль МПК-82. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 фев - РИА Новости. У побережья Камчатки противолодочный корабль "МПК-82" ТОФ выполнил торпедную стрельбу и осуществил минные постановки, сообщили в ТОФ.
"Малый противолодочный корабль "МПК-82" соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России отработал задачи по предназначению с проведением противолодочного учения в морском полигоне Авачинского залива", - проинформировало ведомство в пресс-релизе.
Военнослужащие подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Штурмовая группа ТОФ хитростью выбила ВСУ с укрепленных позиций в ДНР
1 декабря 2025, 23:05
По условию учения подводная лодка противника пыталась зайти в территориальные воды Российской Федерации. Экипаж "МПК-82" своевременно обнаружил подводного "нарушителя" и приступил к выполнению действий по принуждению его к всплытию. После невыполнения требований при попытке уйти от преследования субмарина условного противника была атакована торпедным оружием.
После успешного выполнения учебно-боевого упражнения экипаж корабля "МПК-82" провёл учение по минной постановке противолодочного рубежа с установкой противолодочных мин-ракет.
В развитие учения в тёмное время суток был отработан эпизод противодействия субмарине условного противника с использованием реактивной бомбометной установки РБУ-6000.
Уточняется, что все задачи учений выполнены в полном объеме.
Мероприятие боевой подготовки проводится в рамках сдачи элементов курсовой задачи "К-2" в соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота. В качестве условного противника была задействована одна из атомных подводных лодок Подводных сил ТОФ.
Французский военнослужащий во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Франция и ее союзники начали военные учения с более чем 12 тысячами солдат
8 февраля, 15:23
 
БезопасностьКамчаткаРоссияТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала