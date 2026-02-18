https://ria.ru/20260218/kamchatka-2075114304.html
Противолодочный корабль ТОФ провел учения у берегов Камчатки

18.02.2026
Противолодочный корабль ТОФ провел учения у берегов Камчатки - РИА Новости, 18.02.2026
Противолодочный корабль ТОФ провел учения у берегов Камчатки
У побережья Камчатки противолодочный корабль "МПК-82" ТОФ выполнил торпедную стрельбу и осуществил минные постановки, сообщили в ТОФ. РИА Новости, 18.02.2026
Противолодочный корабль ТОФ выполнил торпедную стрельбу у берегов Камчатки
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 фев - РИА Новости. У побережья Камчатки противолодочный корабль "МПК-82" ТОФ выполнил торпедную стрельбу и осуществил минные постановки, сообщили в ТОФ.
"Малый противолодочный корабль "МПК-82" соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России
отработал задачи по предназначению с проведением противолодочного учения в морском полигоне Авачинского залива", - проинформировало ведомство в пресс-релизе.
По условию учения подводная лодка противника пыталась зайти в территориальные воды Российской Федерации. Экипаж "МПК-82" своевременно обнаружил подводного "нарушителя" и приступил к выполнению действий по принуждению его к всплытию. После невыполнения требований при попытке уйти от преследования субмарина условного противника была атакована торпедным оружием.
После успешного выполнения учебно-боевого упражнения экипаж корабля "МПК-82" провёл учение по минной постановке противолодочного рубежа с установкой противолодочных мин-ракет.
В развитие учения в тёмное время суток был отработан эпизод противодействия субмарине условного противника с использованием реактивной бомбометной установки РБУ-6000.
Уточняется, что все задачи учений выполнены в полном объеме.
Мероприятие боевой подготовки проводится в рамках сдачи элементов курсовой задачи "К-2" в соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота. В качестве условного противника была задействована одна из атомных подводных лодок Подводных сил ТОФ
.