Противолодочный корабль ТОФ провел учения у берегов Камчатки

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 фев - РИА Новости. У побережья Камчатки противолодочный корабль "МПК-82" ТОФ выполнил торпедную стрельбу и осуществил минные постановки, сообщили в ТОФ.

"Малый противолодочный корабль "МПК-82" соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России отработал задачи по предназначению с проведением противолодочного учения в морском полигоне Авачинского залива", - проинформировало ведомство в пресс-релизе.

По условию учения подводная лодка противника пыталась зайти в территориальные воды Российской Федерации. Экипаж "МПК-82" своевременно обнаружил подводного "нарушителя" и приступил к выполнению действий по принуждению его к всплытию. После невыполнения требований при попытке уйти от преследования субмарина условного противника была атакована торпедным оружием.

После успешного выполнения учебно-боевого упражнения экипаж корабля "МПК-82" провёл учение по минной постановке противолодочного рубежа с установкой противолодочных мин-ракет.

В развитие учения в тёмное время суток был отработан эпизод противодействия субмарине условного противника с использованием реактивной бомбометной установки РБУ-6000.

Уточняется, что все задачи учений выполнены в полном объеме.