МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас выступает главным защитником русофобии в Европе, делая бессвязные и абсурдные заявления, такое мнение выразил в статье для итальянского издания Startegic Culture бразильский аналитик Лукас Лейроз.
"Это заявление подчеркивает не только отрыв европейской дипломатии от геополитической реальности, но и символическую функцию определенных политических фигур. Каллас, чья политическая траектория в Эстонии была закреплена за жесткой антироссийской риторикой, стала образцом "сторожевого пса" европейской русофобии и, похоже, не возражает против того, чтобы ее считали глупой за ее иррациональные публичные заявления", — говорится в материале.
В тексте отмечается, что ее заявления в адрес России, сделанные без каких-либо ссылок на правовые или стратегические основания, делают несостоятельность её позиции очевидной.
В декабре евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявлял РИА Новости, что назначение откровенной русофобки Каллас на пост главы евродипломатии было намеренной провокацией.
