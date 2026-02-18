Рейтинг@Mail.ru
"Сторожевая собака". Каллас унизили из-за ее выпада в адрес России
21:56 18.02.2026 (обновлено: 22:17 18.02.2026)
"Сторожевая собака". Каллас унизили из-за ее выпада в адрес России
"Сторожевая собака". Каллас унизили из-за ее выпада в адрес России
"Сторожевая собака". Каллас унизили из-за ее выпада в адрес России
Глава евродипломатии Кая Каллас выступает главным защитником русофобии в Европе, делая бессвязные и абсурдные заявления, такое мнение выразил в статье для...
"Сторожевая собака". Каллас унизили из-за ее выпада в адрес России

Лейроз: Каллас играет роль сторожа антироссийской политики в ЕС

Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас выступает главным защитником русофобии в Европе, делая бессвязные и абсурдные заявления, такое мнение выразил в статье для итальянского издания Startegic Culture бразильский аналитик Лукас Лейроз.
Так автор отреагировал на заявление Каллас о необходимости ограничить численность Вооруженных сил России.
Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Каллас присудили премию за худший "покерфейс"
16 февраля, 09:29
"Это заявление подчеркивает не только отрыв европейской дипломатии от геополитической реальности, но и символическую функцию определенных политических фигур. Каллас, чья политическая траектория в Эстонии была закреплена за жесткой антироссийской риторикой, стала образцом "сторожевого пса" европейской русофобии и, похоже, не возражает против того, чтобы ее считали глупой за ее иррациональные публичные заявления", — говорится в материале.
В тексте отмечается, что ее заявления в адрес России, сделанные без каких-либо ссылок на правовые или стратегические основания, делают несостоятельность её позиции очевидной.
В декабре евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявлял РИА Новости, что назначение откровенной русофобки Каллас на пост главы евродипломатии было намеренной провокацией.
В конце ноября газета Politico писала, что госсекретарь США отказывается от встреч с Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома. По словам одного из источников издания, глава евродипломатии занята тем, что за кулисами играет роль "плохого полицейского" для стран ЕС.
Каллас объявила сбор супергероев, вдохновившись вселенной Marvel - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Каллас на конференции в Мюнхене возомнила себя Капитаном Америкой
15 февраля, 15:15
 
