В Калифорнии восемь лыжников погибли в результате схода лавины
Восемь лыжников погибли в результате схода лавины в горах Калифорнии, сообщила шериф полиции округа Невада Шэннон Мун. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T22:52:00+03:00
2026-02-18T22:52:00+03:00
2026-02-18T23:20:00+03:00
в мире
калифорния
невада
калифорния
невада
Новости
ru-RU
В мире, Калифорния, Невада
НЬЮ-ЙОРК, 18 фев – РИА Новости. Восемь лыжников погибли в результате схода лавины в горах Калифорнии, сообщила шериф полиции округа Невада Шэннон Мун.
Ранее в полиции сообщали о спасении шестерых лыжников, попавших под лавину. Группа состояла из 15 человек.
"Восемь из девяти лыжников были обнаружены погибшими. В настоящее время мы все еще ищем одного", – сказала Мун в ходе брифинга.
Инцидент произошел в районе вершины Касл-Пик на севере штата Калифорния. Мун охарактеризовала место ЧП как отдаленное и труднопроходимое.