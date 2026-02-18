В Калифорнии восемь лыжников погибли в результате схода лавины

НЬЮ-ЙОРК, 18 фев – РИА Новости. Восемь лыжников погибли в результате схода лавины в горах Калифорнии, сообщила шериф полиции округа Невада Шэннон Мун.

Ранее в полиции сообщали о спасении шестерых лыжников, попавших под лавину. Группа состояла из 15 человек.

"Восемь из девяти лыжников были обнаружены погибшими. В настоящее время мы все еще ищем одного", – сказала Мун в ходе брифинга.