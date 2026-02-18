https://ria.ru/20260218/jurist-2075115333.html
Юрист рассказала, сколько пострадавшие из-за наледи могут отсудить у УК
происшествия
мария спиридонова
ассоциация юристов россии
Юрист рассказала, сколько пострадавшие из-за наледи могут отсудить у УК
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пострадавшие от падения нечищенной наледи с крыш могут отсудить у УК несколько сотен тысяч рублей, а при тяжких случаях сумма может быть значительно выше, заявила РИА Новости член Ассоциации юристов России, управляющий партнер "Легес Бюро" Мария Спиридонова.
По ее словам, сумма компенсации зависит от тяжести вреда и ущерба. Так, с управляющей компании можно взыскать расходы на лечение, утраченный заработок и компенсацию морального вреда. При легком вреде - десятки тысяч рублей, при тяжком - несколько сотен тысяч. Для УК возможен и штраф в 50% от присужденной суммы при нарушении обязательств по содержанию общего имущества.
"Итоговая сумма компенсации в судебной практике варьируется до 300 тысяч рублей при переломах и длительном лечении с учетом всех требований. В особо тяжких случаях суммы могут быть значительно выше", - сообщила она.
Спиридонова
уточнила, что для обращения в суд нужно зафиксировать место падения, вызвав полицию и скорую, взять контакты очевидцев, собрать меддокументы и чеки и направить претензию в УК с требованием о добровольной компенсации, в случае отказа - идти в суд.
Также юрист добавила, что если речь идет об автомобиле, все зависит от причиненного ущерба и стоимости восстановительного ремонта.