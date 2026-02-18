Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, сколько пострадавшие из-за наледи могут отсудить у УК - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:25 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/jurist-2075115333.html
Юрист рассказала, сколько пострадавшие из-за наледи могут отсудить у УК
Юрист рассказала, сколько пострадавшие из-за наледи могут отсудить у УК - РИА Новости, 18.02.2026
Юрист рассказала, сколько пострадавшие из-за наледи могут отсудить у УК
Пострадавшие от падения нечищенной наледи с крыш могут отсудить у УК несколько сотен тысяч рублей, а при тяжких случаях сумма может быть значительно выше,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T08:25:00+03:00
2026-02-18T08:25:00+03:00
происшествия
мария спиридонова
ассоциация юристов россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763850037_0:474:2766:2030_1920x0_80_0_0_9e460cbedb4eb4131e51358e03bfbd6d.jpg
https://ria.ru/20260218/moroz-2075111624.html
https://ria.ru/20260216/sneg-2074665385.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763850037_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_1c121b7ea7e1444060957b03da37b1a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мария спиридонова, ассоциация юристов россии
Происшествия, Мария Спиридонова, Ассоциация юристов России
Юрист рассказала, сколько пострадавшие из-за наледи могут отсудить у УК

Пострадавшие от падения наледи могут отсудить у УК несколько сотен тыс рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСосульки на крышах жилых домов
Сосульки на крышах жилых домов - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Сосульки на крышах жилых домов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пострадавшие от падения нечищенной наледи с крыш могут отсудить у УК несколько сотен тысяч рублей, а при тяжких случаях сумма может быть значительно выше, заявила РИА Новости член Ассоциации юристов России, управляющий партнер "Легес Бюро" Мария Спиридонова.
По ее словам, сумма компенсации зависит от тяжести вреда и ущерба. Так, с управляющей компании можно взыскать расходы на лечение, утраченный заработок и компенсацию морального вреда. При легком вреде - десятки тысяч рублей, при тяжком - несколько сотен тысяч. Для УК возможен и штраф в 50% от присужденной суммы при нарушении обязательств по содержанию общего имущества.
Автомобили во время мороза - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Подмосковье в ночь на среду ударили почти 30-градусные морозы
07:44
"Итоговая сумма компенсации в судебной практике варьируется до 300 тысяч рублей при переломах и длительном лечении с учетом всех требований. В особо тяжких случаях суммы могут быть значительно выше", - сообщила она.
Спиридонова уточнила, что для обращения в суд нужно зафиксировать место падения, вызвав полицию и скорую, взять контакты очевидцев, собрать меддокументы и чеки и направить претензию в УК с требованием о добровольной компенсации, в случае отказа - идти в суд.
Также юрист добавила, что если речь идет об автомобиле, все зависит от причиненного ущерба и стоимости восстановительного ремонта.
Падение снега с крыши дома - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В России девять человек погибли при сходе снега с крыш за неделю
16 февраля, 12:51
 
ПроисшествияМария СпиридоноваАссоциация юристов России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала