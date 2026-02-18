https://ria.ru/20260218/italija-2075220258.html
Три человека погибли при сходе лавины в Италии
Жертвой схода лавины на севере Италии стали три горнолыжника, сообщил РИА Новости представитель спасательной службы автономной области Валле- Д'Аоста.
МИЛАН, 18 фев - РИА Новости. Жертвой схода лавины на севере Италии стали три горнолыжника, сообщил РИА Новости представитель спасательной службы автономной области Валле- Д'Аоста.
"Группа из трёх человек была предположительно из Франции
, два мужчины и одна женщина. Лавина сошла в районе Курмайёра, на место были отправлены вертолеты и кинологи", - сказал собеседник агентства
"Один человек обнаружен мертвым на месте, второй скончался в Аосте, третьего доставили в больницу в Турине
, где также была зафиксирована смерть", - сказал сотрудник горноспасательной службы.
Он также рассказал, что другая лавина, сошедшая накануне в районе города Рем-Нотр-Дам, заблокировала на дороге в общей сложности 250 человек, их эвакуировали и доставили в безопасное место, в том числе на вертолетах.