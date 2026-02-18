Рейтинг@Mail.ru
В Москве впервые представили полное издание грамот Дмитрия Донского
Наука
 
17:38 18.02.2026 (обновлено: 22:27 18.02.2026)
В Москве впервые представили полное издание грамот Дмитрия Донского
В Москве впервые представили полное издание грамот Дмитрия Донского - РИА Новости, 18.02.2026
В Москве впервые представили полное издание грамот Дмитрия Донского
Уникальное издание, в которое вошли все грамоты, составленные от имени Дмитрия Донского, представили в Российском историческом обществе, передает корреспондент... РИА Новости, 18.02.2026
дмитрий донской, куликово поле (заповедник), куликовская битва, российское историческое общество
Общество, Москва, Дон, Тульская область, Дмитрий Донской, Что не найдешь в учебнике, Социальный навигатор, история, Куликово поле (заповедник), Куликовская битва, Российское историческое общество, Наука, Наука

В Москве впервые представили полное издание грамот Дмитрия Донского

© РИА Новости / Полина СапуноваГрамоты Дмитрия Донского
Грамоты Дмитрия Донского - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Полина Сапунова
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Уникальное издание, в которое вошли все грамоты, составленные от имени Дмитрия Донского, представили в Российском историческом обществе, передает корреспондент РИА Новости.
По словам научного сотрудника государственного музея-заповедника "Куликово поле", одного из составителей издания "Грамоты Дмитрия Донского" Александра Шекова, вошедшие в книгу акты представляют весь спектр деятельности великого князя.
"Это и внешнеполитические договоры, это и три договора Дмитрия Ивановича с его известным двоюродным братом, князем Владимиром Андреевичем. Из внешнеполитических договоров — это Московско-Тверской договор, Московско-Рязанский и первый сохранившийся подлинник Московско-Литовского договора", — отметил он.
Как сообщили ученые, из 14 публикуемых грамот семь сохранились в подлинниках и семь — в ранних копиях. Причем несколько грамот, вошедших в книгу, стали известны обществу благодаря уникальной находке в 1843 году, когда проводились земельные работы на территории Московского Кремля.
"В медном кувшине был найден сверток пергаментных и бумажных грамот, некоторые из которых удалось прочесть. Они были опубликованы уже в 1844 году известным русским археографом Яковом Ивановичем Бередниковым", — пояснил Шеков, добавив, что эти грамоты касаются, собственно, доходов великого князя.
По словам экспертов, несмотря на то, что грамоты Дмитрия Донского уже публиковались, они по различным причинам содержали ошибки или недочеты в расшифровке текста источника. Исследователи утверждают, что постарались максимально избавиться от этих недостатков в своей книге.
Кроме того, издание включает в себя перевод текстов на современный русский язык, а также иллюстрации в виде фото грамот и печатей. По оценкам экспертов, это делает книгу привлекательной не только для историков, но и для более широкой аудитории.
"Большинство из этих грамот никогда в качестве фотоиллюстрации не публиковались, а все-таки текст, переданный печатным шрифтом, и рукописный текст подлинника достаточно отличны друг от друга. Читатель может увидеть, как же эти грамоты выглядят", — добавил ученый.
Практическую значимость для гуманитарного образования опубликованного издания отметил на презентации книги председатель Правления Российского исторического общества Гагкуев Руслан.
"Такие сборники документальных публикаций должны широко использоваться современными информационными системами, применяться для выдачи правильных ответов нейросетями" – рассказал он, добавив, что именно такие издания являются основой отечественных систем искусственного интеллекта.
Презентация издания состоялась в рамках подготовки к празднованию 650-летнего юбилея Куликовской битвы в 2030 году.
Куликовская битва — крупное сражение между объединенным русским войском, возглавляемым великим князем московским Дмитрием Донским и войском Золотой Орды, состоявшееся 8 сентября 1380 года на Куликовом поле, между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча на юго-востоке современной Тульской области.
 
НаукаОбществоМоскваДонТульская областьДмитрий ДонскойЧто не найдешь в учебникеСоциальный навигатористорияКуликово поле (заповедник)Куликовская битваРоссийское историческое обществоНаука
 
 
