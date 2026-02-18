Рейтинг@Mail.ru
Конгресс Испании отклонил предложение о запрете носить никаб и бурку - РИА Новости, 18.02.2026
01:48 18.02.2026
Конгресс Испании отклонил предложение о запрете носить никаб и бурку
Конгресс Испании отклонил предложение о запрете носить никаб и бурку - РИА Новости, 18.02.2026
Конгресс Испании отклонил предложение о запрете носить никаб и бурку
Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) отклонил предложение партии Vox запретить ношение никаба и бурки в общественных местах, передает агентство РИА Новости, 18.02.2026
в мире
испания
испания
2026
Конгресс Испании отклонил предложение о запрете носить никаб и бурку

Женщина в бурке
© AP Photo / Shakil Adil
Женщина в бурке. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) отклонил предложение партии Vox запретить ношение никаба и бурки в общественных местах, передает агентство Europa Press.
Ранее Конгресс депутатов Испании должен был рассмотреть инициативу крайне правой партии Vox о принятии к рассмотрению законопроекта о запрете ношения никаба и бурки в общественных местах, как следовало из повестки пленарного заседания.
"Конгресс отклонил в этот вторник рассмотрение предложения законопроекта... представленного Vox, с целью запретить ношение бурки и никаба в общественных местах", - говорится в публикации агентства.
Отмечается, что предложение Vox поддержали только Народная партия и партия "Союз наваррского народа" (UPN).
