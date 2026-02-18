Конгресс Испании отклонил предложение о запрете носить никаб и бурку

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) отклонил предложение партии Vox запретить ношение никаба и бурки в общественных местах, передает агентство Europa Press.
Ранее Конгресс депутатов Испании должен был рассмотреть инициативу крайне правой партии Vox о принятии к рассмотрению законопроекта о запрете ношения никаба и бурки в общественных местах, как следовало из повестки пленарного заседания.
"Конгресс отклонил в этот вторник рассмотрение предложения законопроекта... представленного Vox, с целью запретить ношение бурки и никаба в общественных местах", - говорится в публикации агентства.
Отмечается, что предложение Vox поддержали только Народная партия и партия "Союз наваррского народа" (UPN).
