Иран готов сотрудничать с инспекторами МАГАТЭ, заявил Лавров

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Иран наверняка будет сотрудничать с инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на своих ядерных объектах при условии восстановления уставной работы представителей агентства, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Убежден, что, если восстановить нормальную, как и полагается уставными документами МАГАТЭ, работу инспекторов, иранская сторона точно будет с ними сотрудничать", — сказал министр в интервью каналу "Аль-Арабия".
Он отметил, что Иран готов обеспечить возвращение обогащения урана к исключительно топливо-энергетическим нуждам под контролем МАГАТЭ. Агентство же должно проявить верность принципам работы секретариата МАГАТЭ, указал Лавров. Однако, подчеркнул министр, после июньских ударов по ядерным объектам в Иране МАГАТЭ не высказало свою позицию.
"Это не добавляет этому агентству авторитета, что печально. Высоко оцениваем деятельность секретариата. Не хотелось бы чтобы на нынешнем достаточно критическом этапе агентство отходило от своих принципов и пыталось каким-то образом политизировать свою деятельность", — указал Лавров.
