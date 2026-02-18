Иран готов сотрудничать с инспекторами МАГАТЭ, заявил Лавров

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Иран наверняка будет сотрудничать с инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на своих ядерных объектах при условии восстановления уставной работы представителей агентства, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это не добавляет этому агентству авторитета, что печально. Высоко оцениваем деятельность секретариата. Не хотелось бы чтобы на нынешнем достаточно критическом этапе агентство отходило от своих принципов и пыталось каким-то образом политизировать свою деятельность", — указал Лавров.