Рейтинг@Mail.ru
Иран готов сотрудничать с инспекторами МАГАТЭ, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/iran-2075342374.html
Иран готов сотрудничать с инспекторами МАГАТЭ, заявил Лавров
Иран готов сотрудничать с инспекторами МАГАТЭ, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2026
Иран готов сотрудничать с инспекторами МАГАТЭ, заявил Лавров
Иран наверняка будет сотрудничать с инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на своих ядерных объектах при условии восстановления... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T23:43:00+03:00
2026-02-18T23:43:00+03:00
в мире
иран
россия
сергей лавров
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20260218/iran-2075341984.html
https://ria.ru/20250707/otsenka-2027747305.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, сергей лавров, магатэ
В мире, Иран, Россия, Сергей Лавров, МАГАТЭ
Иран готов сотрудничать с инспекторами МАГАТЭ, заявил Лавров

Лавров: Иран будет сотрудничать с инспекторами МАГАТЭ при восстановлении устава

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Иран наверняка будет сотрудничать с инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на своих ядерных объектах при условии восстановления уставной работы представителей агентства, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Убежден, что, если восстановить нормальную, как и полагается уставными документами МАГАТЭ, работу инспекторов, иранская сторона точно будет с ними сотрудничать", — сказал министр в интервью каналу "Аль-Арабия".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Лавров рассказал о контактах с руководством Ирана по ядерной проблеме
Вчера, 23:41
Он отметил, что Иран готов обеспечить возвращение обогащения урана к исключительно топливо-энергетическим нуждам под контролем МАГАТЭ. Агентство же должно проявить верность принципам работы секретариата МАГАТЭ, указал Лавров. Однако, подчеркнул министр, после июньских ударов по ядерным объектам в Иране МАГАТЭ не высказало свою позицию.
"Это не добавляет этому агентству авторитета, что печально. Высоко оцениваем деятельность секретариата. Не хотелось бы чтобы на нынешнем достаточно критическом этапе агентство отходило от своих принципов и пыталось каким-то образом политизировать свою деятельность", — указал Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Лавров призвал МАГАТЭ взять ответственность за оценки по Ирану
7 июля 2025, 18:23
 
В миреИранРоссияСергей ЛавровМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала