Лавров рассказал о контактах с руководством Ирана по ядерной проблеме

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия тесно контактирует с представителями руководства Ирана, у Москвы нет оснований сомневаться в желании Тегерана урегулировать ситуацию по ядерной проблематике с уважением к Договору о нераспространении ядерного оружия, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас тесные контакты с представителями Ирана. Старший советник верховного лидера Али Лариджани и министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи находятся с нами в регулярном контакте. У нас нет оснований сомневаться, что Иран искренне хочет урегулировать эту проблему на основе уважения ДНЯО", - сказал он в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Переговоры Ирана и США по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Аракчи назвал переговоры "конструктивными" и "серьезными". По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и тогда определят дату третьего раунда переговоров.