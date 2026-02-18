Рейтинг@Mail.ru
18.02.2026

Лавров прокомментировал отказ Ирана от диалога с европейцами
22:44 18.02.2026
Лавров прокомментировал отказ Ирана от диалога с европейцами
Лавров прокомментировал отказ Ирана от диалога с европейцами
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
сергей лавров
стив уиткофф
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, сергей лавров, стив уиткофф
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Сергей Лавров, Стив Уиткофф
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Представители властей Ирана неспроста отказываются по вопросу своей ядерной программы разговаривать с европейцами, которые вместо работы над восстановлением ядерной сделки принялись обвинять в ее развале Тегеран, считает глава МИД России Сергей Лавров.
"Европейцы по традиции, вместо того, чтобы добиваться восстановления и целостности этого важнейшего документа (Совместного всеобъемлющего плана действий/ядерной сделки - ред.), стали обвинять во всем Иран. Продолжают это делать и сейчас. Неслучайно иранские официальные лица отказываются разговаривать с ними и предпочитают вести диалог напрямую с США", — сказал он в интервью каналу "Аль-Арабия".
Переговоры Ирана и США по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Аракчи назвал переговоры "конструктивными" и "серьезными". По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и тогда определят дату третьего раунда переговоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XV Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба Валдай в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Лавров призвал к мирному урегулированию ситуации вокруг Ирана
9 февраля, 13:16
 
