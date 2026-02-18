Лавров прокомментировал отказ Ирана от диалога с европейцами

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Представители властей Ирана неспроста отказываются по вопросу своей ядерной программы разговаривать с европейцами, которые вместо работы над восстановлением ядерной сделки принялись обвинять в ее развале Тегеран, считает глава МИД России Сергей Лавров.
"Европейцы по традиции, вместо того, чтобы добиваться восстановления и целостности этого важнейшего документа (Совместного всеобъемлющего плана действий/ядерной сделки - ред.), стали обвинять во всем Иран. Продолжают это делать и сейчас. Неслучайно иранские официальные лица отказываются разговаривать с ними и предпочитают вести диалог напрямую с США", — сказал он в интервью каналу "Аль-Арабия".
Переговоры Ирана и США по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Аракчи назвал переговоры "конструктивными" и "серьезными". По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и тогда определят дату третьего раунда переговоров.
