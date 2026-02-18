https://ria.ru/20260218/iran-2075266787.html
Иран получил доступ к Федеральному информационному фонду стандартов России
Иран получил доступ к Федеральному информационному фонду стандартов России - РИА Новости, 18.02.2026
Иран получил доступ к Федеральному информационному фонду стандартов России
Иран получил полный доступ к Федеральному информационному фонду стандартов России, говорится в сообщении Росстандарта на платформе Max. РИА Новости, 18.02.2026
Росстандарт: Иран получил доступ к российскому фонду ГОСТов