Рейтинг@Mail.ru
Иран получил доступ к Федеральному информационному фонду стандартов России - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/iran-2075266787.html
Иран получил доступ к Федеральному информационному фонду стандартов России
Иран получил доступ к Федеральному информационному фонду стандартов России - РИА Новости, 18.02.2026
Иран получил доступ к Федеральному информационному фонду стандартов России
Иран получил полный доступ к Федеральному информационному фонду стандартов России, говорится в сообщении Росстандарта на платформе Max. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:25:00+03:00
2026-02-18T17:25:00+03:00
в мире
иран
россия
антон шалаев
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92135/78/921357876_0:63:6000:3438_1920x0_80_0_0_e4985a3f21ff3aeb380613dbd8b85907.jpg
https://ria.ru/20260218/stantsiya-2075131892.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92135/78/921357876_667:0:5334:3500_1920x0_80_0_0_9a4acff54e6c8d5e983a07e2d4238320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, антон шалаев, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
В мире, Иран, Россия, Антон Шалаев, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Иран получил доступ к Федеральному информационному фонду стандартов России

Росстандарт: Иран получил доступ к российскому фонду ГОСТов

© Fotolia / Cla78Флаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Fotolia / Cla78
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Иран получил полный доступ к Федеральному информационному фонду стандартов России, говорится в сообщении Росстандарта на платформе Max.
"Иран стал очередным государством, получившим полный доступ к Федеральному информационному фонду стандартов Российской Федерации. Церемония прошла в рамках рабочей встречи руководителя Росстандарта Антона Шалаева с президентом INSO Фарзане Ансари", - говорится в сообщении.
В Росстандарте пояснили, что доступ к российским стандартам позволяет достичь большую прозрачность технических требований; снижение барьеров для торговли, а также новые возможности для промышленного взаимодействия.
Кроме того, Россия и Иран обсудили совместную работу по развитию современных требований к испытаниям безопасности автомобилей, включая краш-тесты.
Модуль солнечной батареи - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Цивилев рассказал об обсуждении строительства в Иране солнечных станций
Вчера, 10:24
 
В миреИранРоссияАнтон ШалаевФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала