Песков прокомментировал переговоры между Ираном и США

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Решение иранской ядерной проблемы - предмет переговоров между Ираном и США, предвосхищать их результаты неправильно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все остальное - это предмет для обсуждения между иранцами и американцами. Сейчас ведутся переговоры, поэтому тоже как-то предвосхищать их результаты вряд ли было бы правильно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько для России приемлемо, что США предлагает отдать уран под их контроль для хранения на Ближнем Востоке.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американские, иранские и региональные дипломатические источники, сообщала, что Иран заявил о готовности отправить часть своих запасов высокообогащенного урана третьей стороне, такой как Россия. Считается, что большая часть запасов в настоящее время находится под обломками ядерных объектов, подвергшихся ударам США и Израиля в июне.
Штаты будут бить по России и Китаю через Иран
Вчера, 08:00