Слуцкий призвал применять двойной коэффициент по ипотеке для участников СВО

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил применять двойной коэффициент по начислениям для военной ипотеки участникам СВО.
Соответствующее обращение в адрес министра обороны РФ Андрея Белоусова имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях дополнительного стимулирования военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции, и создания для них преференциальных условий жилищного обеспечения предлагается применять повышающий коэффициент в размере 2.0 к каждому месяцу начислений в период непосредственного прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции. Предлагаемый механизм предполагает увеличение вдвое суммы накопительного взноса за каждый месяц нахождения военнослужащего в зоне СВО", - говорится в обращении.
В документе отмечается, что военнослужащий, не участвующий в 2026 году в боевых действиях, получит 411 184,9 рубля накоплений на свой счет для приобретения жилья. При этом военнослужащий, который в течение 12 месяцев будет выполнять задачи в зоне СВО, сможет получить 822 369,8 рубля за год.
По мнению Слуцкого, предлагаемая дифференциация позволит в полной мере учесть вклад каждого военнослужащего в решение задач специальной военной операции и создать для них приоритетные условия жилищного обеспечения.
Военная ипотека - это кредит на покупку жилья, который погашает государство, пока военный служит. Сумма средств на военную ипотеку состоит из двух частей. Первая - это первоначальный взнос, предоставляемый ФГКУ "Росвоенипотека" офицеру-участнику накопительно-ипотечной системы (НИС). Формируется он за счет ежегодных отчислений на специальный счет участника НИС.
В 2026 году размер накопительного взноса на одного участника НИС установлен в размере 411 184,9 рубля. Указанная сумма подлежит зачислению на именные накопительные счета всех участников системы в равном объеме, независимо от условий прохождения военной службы, включая периоды непосредственного участия в боевых действиях. Вторая часть - это кредит по программе военной ипотеки, полностью оплачиваемый государством.
