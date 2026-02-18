Слуцкий призвал применять двойной коэффициент по ипотеке для участников СВО

"В целях дополнительного стимулирования военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции, и создания для них преференциальных условий жилищного обеспечения предлагается применять повышающий коэффициент в размере 2.0 к каждому месяцу начислений в период непосредственного прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции. Предлагаемый механизм предполагает увеличение вдвое суммы накопительного взноса за каждый месяц нахождения военнослужащего в зоне СВО", - говорится в обращении.

В документе отмечается, что военнослужащий, не участвующий в 2026 году в боевых действиях, получит 411 184,9 рубля накоплений на свой счет для приобретения жилья. При этом военнослужащий, который в течение 12 месяцев будет выполнять задачи в зоне СВО, сможет получить 822 369,8 рубля за год.