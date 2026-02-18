Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий призвал применять двойной коэффициент по ипотеке для участников СВО - РИА Новости, 18.02.2026
15:48 18.02.2026
Слуцкий призвал применять двойной коэффициент по ипотеке для участников СВО
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил применять двойной коэффициент по начислениям для военной ипотеки участникам СВО.
леонид слуцкий (политик), росвоенипотека
Леонид Слуцкий (политик), Росвоенипотека
Слуцкий призвал применять двойной коэффициент по ипотеке для участников СВО

Слуцкий предложил удвоить накопительный взнос по военной ипотеке для бойцов СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИпотечный центр
Ипотечный центр - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Ипотечный центр. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил применять двойной коэффициент по начислениям для военной ипотеки участникам СВО.
Соответствующее обращение в адрес министра обороны РФ Андрея Белоусова имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В Госдуме предложили запретить снижать ставки по вкладам участников СВО
28 сентября 2025, 01:27
"В целях дополнительного стимулирования военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции, и создания для них преференциальных условий жилищного обеспечения предлагается применять повышающий коэффициент в размере 2.0 к каждому месяцу начислений в период непосредственного прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции. Предлагаемый механизм предполагает увеличение вдвое суммы накопительного взноса за каждый месяц нахождения военнослужащего в зоне СВО", - говорится в обращении.
В документе отмечается, что военнослужащий, не участвующий в 2026 году в боевых действиях, получит 411 184,9 рубля накоплений на свой счет для приобретения жилья. При этом военнослужащий, который в течение 12 месяцев будет выполнять задачи в зоне СВО, сможет получить 822 369,8 рубля за год.
По мнению Слуцкого, предлагаемая дифференциация позволит в полной мере учесть вклад каждого военнослужащего в решение задач специальной военной операции и создать для них приоритетные условия жилищного обеспечения.
Военная ипотека - это кредит на покупку жилья, который погашает государство, пока военный служит. Сумма средств на военную ипотеку состоит из двух частей. Первая - это первоначальный взнос, предоставляемый ФГКУ "Росвоенипотека" офицеру-участнику накопительно-ипотечной системы (НИС). Формируется он за счет ежегодных отчислений на специальный счет участника НИС.
В 2026 году размер накопительного взноса на одного участника НИС установлен в размере 411 184,9 рубля. Указанная сумма подлежит зачислению на именные накопительные счета всех участников системы в равном объеме, независимо от условий прохождения военной службы, включая периоды непосредственного участия в боевых действиях. Вторая часть - это кредит по программе военной ипотеки, полностью оплачиваемый государством.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В ГД предложили предоставить участникам СВО льготную ипотеку
29 сентября 2025, 13:03
 
Леонид Слуцкий (политик)Росвоенипотека
 
 
