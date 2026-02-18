https://ria.ru/20260218/intervidenie-2075331030.html
Лавров рассказал о контактах с Саудовской Аравией по "Интервидению-2026"
Лавров рассказал о контактах с Саудовской Аравией по "Интервидению-2026" - РИА Новости, 18.02.2026
Лавров рассказал о контактах с Саудовской Аравией по "Интервидению-2026"
Представители России и Саудовской Аравии уже провели контакты насчет конкурса "Интервидение", который в 2026 году планируется провести в королевстве, сообщил... РИА Новости, 18.02.2026
Лавров рассказал о контактах с Саудовской Аравией по "Интервидению-2026"
Лавров: между РФ и Саудовской Аравией прошли контакты по "Интервидению-2026"