Лавров рассказал о контактах с Саудовской Аравией по "Интервидению-2026"

«

"В рамках обмена посланиями между президентом РоссииВладимиром Путиным и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом была достигнута договоренность о том, что следующий конкурс ("Интервидение" - ред.) в 2026 году состоится в Саудовской Аравии. Уже прошли контакты между нашими представителями. У нас есть понимание, кто в структурах королевства отвечает за это мероприятие", - сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Арабия".