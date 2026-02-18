Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о контактах с Саудовской Аравией по "Интервидению-2026" - РИА Новости, 18.02.2026
22:36 18.02.2026
Лавров рассказал о контактах с Саудовской Аравией по "Интервидению-2026"
Лавров рассказал о контактах с Саудовской Аравией по "Интервидению-2026"
Представители России и Саудовской Аравии уже провели контакты насчет конкурса "Интервидение", который в 2026 году планируется провести в королевстве, сообщил... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T22:36:00+03:00
2026-02-18T22:36:00+03:00
Лавров рассказал о контактах с Саудовской Аравией по "Интервидению-2026"

Лавров: между РФ и Саудовской Аравией прошли контакты по "Интервидению-2026"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Представители России и Саудовской Аравии уже провели контакты насчет конкурса "Интервидение", который в 2026 году планируется провести в королевстве, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«

"В рамках обмена посланиями между президентом РоссииВладимиром Путиным и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом была достигнута договоренность о том, что следующий конкурс ("Интервидение" - ред.) в 2026 году состоится в Саудовской Аравии. Уже прошли контакты между нашими представителями. У нас есть понимание, кто в структурах королевства отвечает за это мероприятие", - сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Лавров напомнил, что на "Интервидении" в Москве саудовскую исполнительницу очень тепло встретила российская публика.
"Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.
