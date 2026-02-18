Рейтинг@Mail.ru
Жертву кражи в мечети в Ингушетии привлекли за хранение наркотиков
17:53 18.02.2026
Жертву кражи в мечети в Ингушетии привлекли за хранение наркотиков
происшествия, россия, республика ингушетия
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия
НАЛЬЧИК, 18 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии раскрыли кражу, совершенную в мечети, при этом уголовное дело завели и на жертву, у которой нашли наркотики, сообщило региональное МВД.
По данным министерства, ночью 17 февраля местный житель сообщил в полицию, что из его куртки в мечети в селении Долаково неизвестный похитил 38 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого – ранее судимого за незаконный оборот наркотиков мужчину, который имел явные признаки наркотического опьянения. Во время беседы с потерпевшим полицейские заметили признаки наркотического опьянения и у него.
"Правоохранители произвели досмотр личных вещей гражданина и обнаружили в правом маленьком внешнем кармане серых джинсовых брюк сверток из купюры номиналом 5 рублей, внутри которого имелось порошкообразное вещество. Со слов мужчины, обнаруженное у него вещество является наркотическим средством, приобрел он его для личного употребления", - говорится в сообщении.
Уточняется, что изъятым у мужчины наркотиком оказался клефедрон массой 0,64 грамма.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков" УК РФ, а в отношении похитителя денег – по статье "Кража" УК РФ. Кроме того, они оба привлечены к административной ответственности за незаконное употребление наркотиков.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Москвичу, подобравшему на улице чужой пакет с деньгами, грозит срок
20 октября 2025, 14:07
 
ПроисшествияРоссияРеспублика Ингушетия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
