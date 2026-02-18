https://ria.ru/20260218/ingushetija-2075276145.html
Жертву кражи в мечети в Ингушетии привлекли за хранение наркотиков
Жертву кражи в мечети в Ингушетии привлекли за хранение наркотиков - РИА Новости, 18.02.2026
Жертву кражи в мечети в Ингушетии привлекли за хранение наркотиков
Сотрудники полиции в Ингушетии раскрыли кражу, совершенную в мечети, при этом уголовное дело завели и на жертву, у которой нашли наркотики, сообщило... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:53:00+03:00
2026-02-18T17:53:00+03:00
2026-02-18T17:53:00+03:00
происшествия
россия
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251020/srok-2049362102.html
россия
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика ингушетия
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия
Жертву кражи в мечети в Ингушетии привлекли за хранение наркотиков
Жертву кражи 38 тыс руб в мечети в Ингушетии привлекли за хранение наркотиков
НАЛЬЧИК, 18 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии раскрыли кражу, совершенную в мечети, при этом уголовное дело завели и на жертву, у которой нашли наркотики, сообщило региональное МВД.
По данным министерства, ночью 17 февраля местный житель сообщил в полицию, что из его куртки в мечети в селении Долаково неизвестный похитил 38 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого – ранее судимого за незаконный оборот наркотиков мужчину, который имел явные признаки наркотического опьянения. Во время беседы с потерпевшим полицейские заметили признаки наркотического опьянения и у него.
"Правоохранители произвели досмотр личных вещей гражданина и обнаружили в правом маленьком внешнем кармане серых джинсовых брюк сверток из купюры номиналом 5 рублей, внутри которого имелось порошкообразное вещество. Со слов мужчины, обнаруженное у него вещество является наркотическим средством, приобрел он его для личного употребления", - говорится в сообщении.
Уточняется, что изъятым у мужчины наркотиком оказался клефедрон массой 0,64 грамма.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков" УК РФ
, а в отношении похитителя денег – по статье "Кража" УК РФ. Кроме того, они оба привлечены к административной ответственности за незаконное употребление наркотиков.