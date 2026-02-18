Жертву кражи в мечети в Ингушетии привлекли за хранение наркотиков

НАЛЬЧИК, 18 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии раскрыли кражу, совершенную в мечети, при этом уголовное дело завели и на жертву, у которой нашли наркотики, сообщило региональное МВД.

По данным министерства, ночью 17 февраля местный житель сообщил в полицию, что из его куртки в мечети в селении Долаково неизвестный похитил 38 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого – ранее судимого за незаконный оборот наркотиков мужчину, который имел явные признаки наркотического опьянения. Во время беседы с потерпевшим полицейские заметили признаки наркотического опьянения и у него.

"Правоохранители произвели досмотр личных вещей гражданина и обнаружили в правом маленьком внешнем кармане серых джинсовых брюк сверток из купюры номиналом 5 рублей, внутри которого имелось порошкообразное вещество. Со слов мужчины, обнаруженное у него вещество является наркотическим средством, приобрел он его для личного употребления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что изъятым у мужчины наркотиком оказался клефедрон массой 0,64 грамма.