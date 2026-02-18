Рейтинг@Mail.ru
МИД ответил на вопрос об экономическом сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 18.02.2026 (обновлено: 14:13 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/indiya-2075200490.html
МИД ответил на вопрос об экономическом сотрудничестве с Россией
МИД ответил на вопрос об экономическом сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 18.02.2026
МИД ответил на вопрос об экономическом сотрудничестве с Россией
У России нет причин считать, что Индия пересмотра позицию по поводу главенствования национальных интересов в экономическом сотрудничестве, заявила официальный... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:05:00+03:00
2026-02-18T14:13:00+03:00
москва
индия
россия
в мире
нью-дели
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014323022_0:233:3227:2048_1920x0_80_0_0_11017fb3fa309048a7a04ddee8a06d7e.jpg
https://ria.ru/20260214/indiya-2074405413.html
москва
индия
россия
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014323022_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_c740941cbeefa95cb98658ca777fcd65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, индия, россия, в мире, нью-дели, мария захарова
Москва, Индия, Россия, В мире, Нью-Дели, Мария Захарова
МИД ответил на вопрос об экономическом сотрудничестве с Россией

МИД: у РФ нет причин считать, что Индия пересмотрела позицию по сотрудничеству

© AP Photo / Tsering TopgyalФлаги Индии
Флаги Индии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Tsering Topgyal
Флаги Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. У России нет причин считать, что Индия пересмотра позицию по поводу главенствования национальных интересов в экономическом сотрудничестве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В вопросах внешнеэкономического сотрудничества Нью-Дели... руководствуется исключительно национальными интересами, принимая суверенные решения, исходящие из коммерческой целесообразности. У нас нет оснований полагать, что Индия пересмотра свой подход", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Глава МИД Индии заявил, что страна привержена стратегической автономии
14 февраля, 17:20
 
МоскваИндияРоссияВ миреНью-ДелиМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала