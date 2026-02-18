https://ria.ru/20260218/indiya-2075200490.html
МИД ответил на вопрос об экономическом сотрудничестве с Россией
МИД ответил на вопрос об экономическом сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 18.02.2026
МИД ответил на вопрос об экономическом сотрудничестве с Россией
У России нет причин считать, что Индия пересмотра позицию по поводу главенствования национальных интересов в экономическом сотрудничестве, заявила официальный... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:05:00+03:00
2026-02-18T14:05:00+03:00
2026-02-18T14:13:00+03:00
москва
индия
россия
в мире
нью-дели
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014323022_0:233:3227:2048_1920x0_80_0_0_11017fb3fa309048a7a04ddee8a06d7e.jpg
https://ria.ru/20260214/indiya-2074405413.html
москва
индия
россия
нью-дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014323022_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_c740941cbeefa95cb98658ca777fcd65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, индия, россия, в мире, нью-дели, мария захарова
Москва, Индия, Россия, В мире, Нью-Дели, Мария Захарова
МИД ответил на вопрос об экономическом сотрудничестве с Россией
МИД: у РФ нет причин считать, что Индия пересмотрела позицию по сотрудничеству