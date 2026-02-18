Рейтинг@Mail.ru
14:03 18.02.2026 (обновлено: 14:14 18.02.2026)
Закупка Индией углеводородов выгодна и России, заявил МИД

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва считает, что закупка Индией углеводородов из России выгодна обеим сторонам, готова продолжать сотрудничество в этой сфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы убеждены, что закупка Индией российских углеводородов выгодна обеим сторонам и содействует поддержанию стабильности на международном энергетическом рынке, и готовы продолжать тесную кооперацию в этой области с нашими партнерами и друзьями из Индии", - заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Глава МИД Индии заявил, что страна привержена стратегической автономии
14 февраля, 17:20
 
Заголовок открываемого материала